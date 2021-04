Poslední dubnový víkend se konal na račickém kanále Nominační závod Českého veslařského svazu, v němž se závodníci ucházeli o start ve světovém závodu v Záhřebu, který se bude konat za dva týdny. Jednalo se o předem určené posádky. Zároveň se tu konal i Kontrolní závod, který je stěžejní pro letošní Mistrovství světa U23, které se koná v Račicích v červenci. Šlo o první možné testování na 2 km trati a na základě výsledků se bude dále pokračovat výběrem do posádek. Další test proběhne už za tři týdny, opět v Račicích. "Rozhodně máme na to, bojovat o medaile," říká po testu Jakub Makovička, Ústřední trenér ČVS.

I přes přísné podmínky, které stanovuje výjimka Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury, se závody povedly. Povolena byla účast 150 lidí a tento počet byl dodržen. Závodníků se sešlo 90. „Byla cítit radost, že se může závodit. Všichni závodníci včetně trenérů jsou vděčni, že se ty závody mohly uskutečnit . Já jsem se obával toho martýria s těmi testy. Ono se to zdá, že je to jednoduché. A ono je, ale stojí to peníze. Hlavně pro ty malé kluby, které sem jezdí přes celou republiku. Ty malé kluby mají malé rozpočty a když máte těch závodníků víc, tak se to všechno sečte, a je to pro ně náročné. Všichni jsou ale i přesto vděčni a dělají to, protože prostě chtějí závodit. A v Račicích nám vyšli všichni vstříc, všechno bylo, tak jako mělo být," vyjadřuje se Makovička.

Zatím to vypadá, že kvůli pandemickým opatřením nebudou moci být ani na testech, ani na závodech diváci. A to se týká i červencového mistrovství. „Strašně se těšíme na ten šampionát doma. Ta kategorie je hodně mladá a jejich rodiče se na ně chodí dívat, tak bych si přál, aby to šlo. Minulý týden jsme byli na té Evropě, bylo to bez diváků, a fakt to bylo smutný. Ta kulisa těch diváků chybí, navíc ta domácí atmosféra je pak o to intenzivnější," říká Makovička.

V Račicích se ve stejnou dobu nacházelo i 42 členů Sportovního centra mládeže a účastníci projektu Talent ID. Jejich soustředění tu probíhalo od 9. do 18.dubna pod přísnými podmínkami, které vyjednala Labe aréna s Hygienickou stanicí Ústeckého kraje. Děti čekalo pět dní izolace na vlastním pokoji a individuální příprava. Poté mohla začít práce ve skupině. A protože od podzimu mladí závodníci skupinu prakticky neznají, byl to pro ně velký přínos. „My se jako trenéři učíme pracovat s novou situací. Byl to velmi atypický výcvikový tábor, protože celý život se na výcvikových táborech snažíme vytvářet partu a poslední rok od sebe závodníky musíme naopak izolovat, což jsme museli dělat i tady. Dalším atypickým faktorem na soustředění byla on-line výuka, kterou jsme dětem umožnili. Přes všechny jmenované obtíže a nepřízeň počasí to beru velmi pozitivně. Díky Labe aréně a díky mým kolegům, kteří tam odvedli výbornou práci, odjížděly děti spokojené. Mohly trávit část přípravy v kolektivu, i když v omezené míře,“ říká Vít Kučera, Ústřední trenér mládeže ČVS.

Michal Kurfirst, ředitel Labe arény pak neskrývá radost na tím, že kanál opět žije: „Při těchto závodech se nám podařilo vytvořit samostatné bubliny pro juniorský tým, který tady byl na soustředění a pro reprezentační tým dospělých, který tady měl závody. Bylo to sice logisticky složité, kdo, kdy, kam chodí na jídlo, vyčlenit sociální zařízení atd., ale zvládli jsme to! A ačkoliv jsme museli dodržovat přísná bezpečnostní opatření, tak bylo po té dlouhé odmlce povznášející vidět tady závodit reprezentanty. Kanál opět slouží tomu, čemu má."

Račický areál zůstává i na dále uzavřený pro veřejnost, už tento víkend ale bude hostit další závody, a to 1. nominační závod Českého svazu rychlostních kanoistů.

Kamila Munčinská