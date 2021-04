Letecký svátek viděla Roudnice poprvé před třiceti lety

/FOTO/ Věřte nebo ne, ale je to už třicet let, co jsme se poprvé mohli těšit z leteckého svátku Memorial Air show v Roudnici nad Labem. Severočeský letecký archiv Most má letectvo přímo v názvu, nemohl jsme při premiérovém ročníku chybět.

Letecký svátek v Roudnici se poprvé uskutečnil před 30 lety. | Foto: Severočeský letecký archiv Most