Před lety jste založili Farmu Buk, kde chováte zebry a surikaty. Máte tedy práci, kterou by vám mohla závidět řada milovníků zvířat. Co vás k ní přivedlo?

Bude to již 50 let co jsem si četl ve svých 7 letech knihy Josefa Vágnera o Africe a jeho vizi o chovu afrických zvířat. V minulé době nebylo téměř možné plnit si své sny jak v oblasti cestování, tak v oblasti chovu exotických zvířat. Přesto spousta lidí snila o tom splnit si svůj sen. Po revoluci v roce 89 se situace stala příznivější, ale stále společnost vidí v první řadě financování této „zábavy“. Chov zvířat, stejně jako každý jiný koníček je věcí srdce a nikoliv peněz. Pro nás všechny je tu jedna velká šance užívat a chránit přírodu kolem nás a k tomu nepotřebujeme žádné peníze. Stačí, kdyby někteří lidé změnili způsob chování.

Chovat surikaty a zebry je obvyklé spíše v zoologických zahradách. Kolik máte zvířat a jak je péče o ně náročná?

Zebry Chapmanovy a surikaty byly naším prvním počinem – ne v chovu zvířat, ale v chovu exotických zvířat. Hospodářská zvířata a koně jsme chovali již mnoho let. Náročnost péče o zvířata nelze specifikovat, neb děláme vše pro to, aby zvířata byla zdravá a v psychické pohodě a to bez ohledu na finanční náročnost. Ceny zařízení pro zvířata a krmiva jsou nižší ve srovnání s potřebami nás lidí. Pro nezasvěcené uvedu příklad – dlouhá léta krmíme zvířata mrkví – ne krmnou, ale konzumní v druhé jakosti. Tato mrkev stojí 20% ceny v obchodních centrech – a je pouze menší či naopak větší než ta, kterou si koupíte v obchodech. Nevím, kdy jsme doma vařili z krásné standardní mrkve z obchodu.

Nejen, že zebry chováte, ale před deseti lety přišel na svět ve vaší chovné stanici Jozífek - bylo to tehdy jediné narozené mládě zebry Chapmanovy v jižních Čechách. Přibyla od té doby další mláďata?

Samozřejmě, že počty zvířat přibývají a jsme tomu rádi, že na našich pastvinách se každý rok prohánějí nově narozená mláďata. Můžeme se pyšnit mláďaty zeber bezhřívých, zeber Chapmanových, vodušek lečve, surikat…a dalších námi chovaných zvířat.

Když už jsme zmínili zoologické zahrady, je vaše farma otevřená i pro veřejnost, nebo si zvířata užívají klid?

Na rozdíl od ZOO nejsme otevřeni veřejnosti právě z důvodu klidu zvířat.

Už jako malého vás lákala Afrika a nezůstalo jen u snu. Prozradíte nám, co všechno v Africe děláte?

Před několika dny dokončil náš první adoptivní syn Aggrey vysokou školu v hlavním městě Ugandy v Kampale. Aggreyho jsme sponzorovali od jeho 6 let. Byla to právě návštěva jeho rodiny v Ugandě v oblasti deštného pralesa v Bwindy, kdy jsme si řekli, že tato cesta je tím, co nás bude naplňovat, než utrácet peníze v obchodních centrech… Naše pomoc je naprosto přímá a zapojilo se i několik našich přátel. Nejsme neziskovou organizací a vše co děláme, děláme srdcem a z vlastního přesvědčení. Sponzoři zapojeni do naší práce mají možnost kdykoliv navštívit děti v Ugandě, mají možnost přímého telefonického kontaktu s rodinami.

Je možné, že jste právě někoho inspiroval a chtěl by také pomáhat nebo přispět finančně. Jak na to?

V současné době se snažíme vybudovat farmu nedaleko města Kihihi, která by vychovávala mladé ugandské farmáře. Pokud by náš příběh někoho zaujal, budeme rádi, snažíme se pomáhat těm nejchudším, kteří pomoc opravdu potřebují. Když bude někdo chtít ochutnat pravou Ugandskou kávu (100% Arabicu) od místních farmářů, může nás kontaktovat. Kávu dovážíme zelenou a týdně pražíme dle požadavků zákazníků.