Nebojte se aktivity obměňovat, pro psa i pro vás to bude jistě vítaným zpestřením. Pamatujte jen na to, že staří nebo artritičtí psi se nemohou pohybovat stejně jako zdravá zvířata.

Pokud se u vašeho psa vyskytnou nějaké zdravotní potíže, upravte mu stravu a zařaďte do diety doporučené potravinové doplňky.

V mnoha rodinách se pes stává milovaným a rozmazlovaným „dítětem“. Občas to ale s péči přeháníme, krmíme čtyřnohého mazlíčka příliš či nevhodným jídlem, a problém je na světě.

Nadváha a obezita nejsou jen „výsadou“ lidí, ale můžou potrápit i vašeho psa. Veterináři upozorňují, že téměř každý třetí pes v Evropě se potýká se špatnými stravovacími návyky, vedoucími k nezdravému zvýšení hmotnosti. Myslete na zdraví svého domácího mazlíčka dřív, než bude pozdě. Nadváha a obezita vás mohou o čtyřnohého parťáka navždy připravit. Zkuste to vyváženě a aktivně!

