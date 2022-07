Cestujete se psem za hranice? Nezapomeňte na pas, vodu i lékárničku

V případě, že si psa někdo hned nevšimne a majitel se opozdí, pes umírá na přehřátí organismu. „Lidé to stále zlehčují, ale v autě je strašné vedro. Teplota se rychle zvyšuje,“ varuje veterinář Břetislav Frýba. Teplota uvnitř vozu se může během chvilky vyšplhat na 60 stupňů. Zvíře se tak může doslova upéct zaživa.

Dalším pochybením mohou být obyčejné procházky v parnu po rozehřátém asfaltu či dokonce sportování se psem. Pro psy je ale běh v takovém horku obrovská zátěž a i v tomto případě hrozí přehřátí. Asfalt je pak rozpálený a psovi může nehezky popálit tlapky. Je třeba volit kratší procházky v ranních a večerních hodinách, ideálně lesem či parkem.

Pozor na teplotní šok

I při cestování se psem v autě je třeba myslet na to, aby se nepřehřál, a to hlavně v případě, kdy chybí klimatizace.„Zejména při delší cestě by měli řidiči dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře proběhnout a napít se,“ doporučil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Na klimatizaci je přesto třeba dávat pozor. Teplota by měla být příjemná, teplotní rozdíl mezi vnějším a klimatizovaným prostředím nesmí být příliš velký.

Další problém může nastat při pobytu u vody. Někteří psi vodu milují, a tak se do ní bezhlavě hrnou. Studená voda ale může způsobit náhlý teplotní šok a psa zabít. Nutné je psa ochlazovat postupně, třeba mokrým ručníkem.

Ostříhat svého mazlíčka na léto dohola? Nesmysl, varuje psí kadeřnice

Myslete i na dostatečný přísun tekutin. Pes by měl denně vypít na kilogram své váhy 50 ml vody a v létě by se měl její příjem zvednout až na dvojnásobek. Psi se totiž ochlazují vyplazeným jazykem a zrychleným dýcháním. Pobyt na slunci je pro ně velmi náročný. Na procházky s sebou berte vždy lahev s vodou a skládací misku, aby se zvíře mohlo kdykoli napít.

A jak se projevuje přehřátí? Zvíře je apatické, polehává, hodně sliní a zadýchává se, nebo kašle. V horším případě přijde horečka, zvracení či průjem. „Pak je nutné provést první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc veterinárního lékaře,“ doplnil Semerád.

Jak psovi ulevit



Vytvořte chladný úkryt

Zařiďte, aby měl pes na zahradě stinné místo, kde se může schovat před přímým sluncem. Horku v bytě předejdete zatemněním oken, větrat můžete v noci, kdy je chladněji.



Dbejte na pitný režim

Psi potřebují v horku tekutin mnohem více. Pokud váš pes nepije dostatečně, můžete ho zkusit aktivně povzbudit za odměnu nebo mu podat nesolený vývar.



Podávejte tekutiny s krmením

Pokud krmíte suchým krmivem, můžete granule před podáním namočit, případně krmení psovi zpestřit kvalitní konzervou či kapsičkou.



Opatrně psa zchlaďte

V horku se pes může zchladit koupáním. Pozor ale na teplotní šok, který může chladná voda způsobit. Zvykněte psa na vodu postupně, namočte tlapky a postupujte k břichu. Nikdy psa rovnou nepolévejte.



Přizpůsobte procházky

Na procházky je vhodné v horkých letních dnech chodit v chladnějších ranních a večerních hodinách.



Pořiďte chladicí podložku nebo psí bazén

Užitečným pomocníkem je chladicí podložka pro psy, která je naplněna gelem či vodou. Psi, kteří milují vodu, budou v parních dnech jistě kvitovat psí bazén. Pozor na příliš studenou vodu.