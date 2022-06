„Jednoho člověka může při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně pět kusů těchto zvířat,“ uvedl ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Před cestou je tak nutné navštívit veterináře, který takzvaný „pet pas“, platný ve všech členských státech EU, vydá.

Ostříhat svého mazlíčka na léto dohola? Nesmysl, varuje psí kadeřnice

Předtím je ale nutné, aby bylo zvíře očipované a také očkované. „Pes, kočka či fretka starší dvanácti týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až jednadvacet dní po jeho provedení, nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned,“ doplnil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Pokud cestujete do Irska, Finska nebo na Maltu, musí být pes navíc odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Úkon potvrdí veterinář do pasu. Pro cestování se zvířetem mimo EU je třeba řídit se podmínkami konkrétní třetí země

Se psem autem? Ideální varianta

Nejčastější variantou, jakou lidé se psem volí, je cestování autem. Ideální je vyrazit na noc či brzy ráno, psa může dlouhá cesta v horku značně stresovat a podepsat se na jeho zdraví.

Nutností je zajistit psovi dostatečný přísun tekutin. „Pravidelně zastavujte a dávejte mu napít, alespoň každé dvě hodiny. Těsně před cestou také pejskovi nedávejte krmivo,mohly by nastat žaludeční potíže. Psa během cesty ani nekrmte pamlsky,“ řekl odborník na výživu psů Jiří Švihálek z Yoggies.cz.

Náhubek jako týrání? Pes se při cestování s ním musí ochlazovat

Stejně jako člověk musí být i pes v autě zajištěn. Posloužit může bezpečnostní postroj do auta s poutacím pásem či přepravní box. Pes nesmí cestovat na předním sedadle. Zvířeti je dobré dát na cestu jeho oblíbenou hračku nebo deku. Snažte se při zastávkách parkovat ve stínu a nikdy psa nenechávejte zavřeného ve vyhřátém autě. Pozor si dávejte i na klimatizaci a hlasitou hudbu v autě.

Zjistěte si také kontakty na veterináře poblíž místa, kde budete ubytováni. Nezapomeňte psovi přibalit jídlo, pelíšek či hračky, na které je zvyklý, a také léky, které pravidelně užívá. Je potřeba se před cestou také poradit s veterinářem, kterého navštěvujete, zda je vůbec cesta pro psa vhodná.

Co sbalit na cestu

Bylinky na uklidnění

Aby pes nebyl tolik vystaven stresu, je možné u veterináře požádat o lék na uklidnění.

Cestovní deka

Mazlíček jistě po celou dobu cesty ocení pohodlí. A vy zase čisté potahy.

Chladicí podložka

Je skvělým pomocníkem při cestování autem v horku.

Skládací misky

Je důležité, aby měl pes dostatek jídla i tekutin.

Vlhčené ubrousky

V případě, že se pes umaže, jsou vlhčené ubrousky rychlým řešením, jak se nečistot zbavit.

Psí lékárnička

Na tu určitě nezapomeňte. Bude se hodit při ošetření drobných poranění či bodnutí hmyzem.

Užitečné odkazy

Soukromí veterinární lékaři schválení KVS pro vybrané činnosti: https://www.svscr.cz/registrovane-subjektysvs/soukromi-veterinarnilekari-schvaleni-kvs-provybrane-cinnosti/.



Více informací o cestování se zvířaty v zájmovém chovu: https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-vzajmovem-chovu/.