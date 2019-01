Ústecký kraj – Horší zprávu malé obce v Ústeckém kraji, beztak již neúměrně zatížené dopravou kvůli stále ještě nehotové poslední části dálnice D8 mezi Prahou a Drážďany, nemohly dostat.

OBYVATELÉ ZUBRNIC na Ústecku si stěžovali na kamiony projíždějící obcí už loni na podzim. Letos v únoru došlo ke změnám sazeb u elektronického mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích, takže zde kamionů ještě přibylo.

V únoru letošního roku došlo k podstatným změnám v sazbách za průjezd dálnicemi a rychlostními silnicemi v ČR. Díky elektronickému mýtnému tak stát od řidičů v poslední den pracovního týdne v odpoledních hodinách vybírá o polovinu větší poplatky.

Dvojsečné rozhodnutí

Tato snaha se může na první pohled jevit jako opodstatněná. Argumentovat nespornou výhodou přínosu peněz do státní kasy, které zpětně poslouží k výstavbě kvalitnějších komunikací a také podstatnému uvolnění přetížené páteční dopravy, je zajisté namístě.

Nicméně při bližším prozkoumání zjistíme nedomyšlenost tohoto tahu. Ve snaze co nejvíce ušetřit, snaží se mnozí dopravci svést svá vozidla na silnice, které jsou dosud nezpoplatněny. Těmito komunikacemi jsou samozřejmě silnice II. a III. třídy.

A tak toto rozhodnutí komplikuje už tak neslavnou dopravní situaci v Ústeckém kraji. Problémy obyvatel Lovosic, Ústí nad Labem a dalších obcí, které jsou dotčeny objízdnými trasami, na které je sváděna veškerá kamionová doprava z dálnice, jsou rovněž všeobecně známy.

A teď trpí i menší obce

Nyní se k nim však přidávají i menší obce, které díky nově zavedeným poplatkům rovněž zakusí nepříjemný dopad průjezdu kamionové dopravy.

Obyvatelé těchto obcí prokazatelně trpí nadměrným hlukem, znečištěným prostředím a zdemolovanými silnicemi. Jedním z takových malých sídel jsou i Zubrnice na Ústecku, které patří do mikroregionu Velkobřezensko.

Ten čítá šest obcí – Velké Březno, Malé Březno, Malečov, Tašov, Homole u Panny a Zubrnice – a nachází se v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Mikroregion Velkobřezensko se svou polohou, výskytem historických památek a přírodních zajímavostí řadí mezi nejkrásnější v České republice.

Ale jde také o oblast, které se nevyhnuly velké dopravní problémy, které Ústecký kraj má.

Několik desítek kamionů denně

V Zubrnicích, které mají 226 obyvatel a procházejí jimi silnice III. a IV. třídy, není výjimkou průjezd až několika desítek kamionů denně. Na místních komunikacích, na které se rozměrově vejde sotva autobus v jednom směru, máte šanci potkat plně naložený rumunský či bulharský kamion.

Není třeba detailněji zmiňovat, v jakém stavu tyto technicky neuzpůsobené silnice jsou.

Nejkratší cestu ukáže navigace

Jedním z aspektů, proč se zde objevuje těžkotonážní doprava, která tady na první pohled nemá co dělat, je jednoznačně nedostavěná dálnice D8 a pak také zmiňované zvýšení poplatků za páteční průjezd dálnicemi a rychlostními komunikacemi.

Řidiči jedoucí po této dálnici od německých hranic jsou nuceni u Ústí nad Labem z této komunikace sjet a objíždět trasu dále směrem na Hradec Králové. Nejeden tak použije navigační systém, který jej navádí po nejkratší možné trase – tedy právě přes některé obce zmiňovaného mikroregionu Velkobřezensko, Zubrnice nevyjímaje.

Skanzen s narušenou statikou

Je zřejmé, že se obyvatelům těchto obcí současná dopravní situace nelíbí, zvlášť když je tato kamionová doprava obtěžuje hned několika způsoby. Místní si tak velmi těžko zvykají na nadměrný hluk, průjezd těžkých nákladních aut staticky narušuje rodinné domy. Přímo v Zubnicích je Muzeum lidové architektury s objekty z ohrožených míst Českého středohoří a Podkrušnohoří. Ani ty nebyly ušetřeny narušení statiky…

Tyto silnice jsou bez poplatků

Předseda mikroregionu Velkobřezensko Jan Pernekr vidí hned dva problémy, které současnou dopravní situaci způsobily: „Je nesporné, že jsou katastroficky ničeny naše silnice, na čemž prodělává především kraj, který do jejich oprav musí investovat krajské peníze. Dálnice D8 musí být jednoznačně co nejrychleji dostavěna, jinak je situace až neúnosná, a to nejen pro naše obyvatele, ale pro celý region,“ říká Pernekr.

„Za velký problém považuji také fakt, že silnice II. a III. tříd dosud nepodléhají žádným poplatkům. Dopravci tak kolikrát zneužívají tyto komunikace k co nejlevnější přepravě materiálu. Opět na to v konečném důsledku doplatí kraj ze svého rozpočtu,“ dodává.

Mýtné v ČR



V České republice je zpoplatněno užívání vybrané sítě dálnic a rychlostních silnic poplatky. Poplatkem za užívání se rozumí určitá částka, která se platí za oprávnění využívat vozidlem po určitou dobu zpoplatněné pozemní komunikace. Běžnějším a i pro svou větší spravedlnost preferovanějším způsobem zpoplatnění silniční infrastruktury je mýtné, resp. výkonové zpoplatnění. Na rozdíl od poplatků za užívání, které se stanoví v závislosti na době, po kterou je předplaceno právo užívání sítě zpoplatněných pozemních komunikací, mýtné se stanoví v závislosti na skutečně ujeté vzdálenosti. Mýtným se rozumí určitá částka, která se platí za jízdu vozidla mezi dvěma body pozemní komunikace. Tato částka se stanoví podle ujeté vzdálenosti a typu vozidla.



Zdroj: www.mdcr.cz

