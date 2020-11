„Kdybychom se psů po napadení báli, nemohli bychom provozovat útulek, je to naše práce,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro Litoměřický deník.

Před nedávnem jste v útulku pečovali o sedm psů a šest koček, které celníci objevili při kontrole na dálnici D8. Zvířata putovala z Bulharska do Německa a podle Státní veterinární správy nebyla v pořádku. V jakém stavu se nacházela?

Všechna zvířata zabavená z transportu byla silně zablešená, začervená, hladová a dehydratovaná.

V útulku už nyní nejsou. Jeden ze psů, štěně barzoje, musel být kvůli špatnému zdravotnímu stavu utracen. Jaký byl další osud ostatních?

Barzík, jak jsme ho pojmenovali, podstoupil magnetickou rezonanci hlavy, která odhalila pro nás všechny velmi smutnou skutečnost. Nález, který nebyl slučitelný se životem. Všechna ostatní zvířata byla bohužel vrácena Bulharům, kteří si k nám pro ně přijeli.

Stává se často, že se vám do útulku dostane zvíře v tak zbídačeném stavu, že je nutné ho utratit?

Často se to nestává, že by se zvíře muselo utratit. Dochází k tomu pouze v případě, že jeho stav není slučitelný s životem.

Předpokládáte, že zvířata pocházela z množíren, protože například pro Němce je výhodnější si objednat zvíře z tisíce kilometrů vzdálené země, než zaplatit poplatek za psa v útulku v jejich zemi. Lze odhadnout, kolik takových transportů z východních zemí na západ ročně proběhne?

Odhadnout, kolik takových transportů projede přes naši republiku, neumím. Pokud přepravci mají papíry v pořádku, dá se vše bezpečně dohledat u Státní veterinární správy.

Množírny se vyskytují i v České republice. Setkala jste se někdy s případem, kdy bylo takové zařízení objevené u nás na Litoměřicku?

Setkala jsem se s velikým množstvím zvířat na jednom místě. Většinou to bylo však u lidí, kde se zvířata nekontrolovatelně množila mezi sebou, ale nejednalo se o množírnu, jako takovou. Tedy ta zvířata nebyla určena k prodeji.

Dostali se psi nebo kočky z množírny i do vašeho útulku?

Ano, i k nám do útulku se taková zvířata po zabrání Státní veterinární správou dostala.

Jak si vysvětlujete, že si lidé raději koupí štěně nebo kotě přes pochybný inzerát, než aby si zvíře koupili u registrovaného chovatele, či si ho v případě nedostatku financí vybrali v útulku?

Zde hraje cena zvířete. I když většinou zvíře koupené pokoutně z množírny nakonec stojí více peněz, než zvíře od chovatele. Zvířata z takových zařízení jsou často nemocná, mají různé problémy, například dědičné. Štěňata jsou ve špatném stavu, jsou určená pouze k prodeji a množitel jim nedává nic, aby byla v pořádku. Roli hraje i takzvané „hraní na city“, kdy tito prodejci hrají na psychiku lidí i třeba tak, že když si zvíře nekoupí, bude zabito a podobně.

Do útulku nezřídka přijímáte také psy týrané. Jak velký podíl z celkových přijatých zvířat takoví psi tvoří?

Týraní psi tvoří asi polovinu z těch, kteří se k nám dostanou.

Socializace takových psů musí být velmi náročná. Jak dlouho trvá, než si týraného psa, kterého přijmete, může vyzvednout nový majitel?

Někdy práce s takovým psem trvá i rok.

Týraní psi bývají často agresivní. Stalo se vám někdy, že na vás takový pes zaútočil? A nemáte z nich potom strach?

Ano stává se často, že nás pes kousne, ale je to naše práce. Kdybychom se psů po napadení báli, nemohli bychom provozovat útulek, jak říkám, je to naše práce.

V minulosti bylo častým nešvarem, že se do útulku dostávali v hojné míře psi po Novém roce. Jednalo se o takzvané „nevhodné“ vánoční dárky. Pokračuje tento trend i nyní nebo jsou už lidé v tomto ohledu rozumnější?

Lidé rozumnější vůbec nejsou. Příjem zvířat do útulku je již celoroční a někdy se k nám psi dostávají i před dovolenými.

Některé útulky v souvislosti s epidemií koronaviru a omezením pohybu zaznamenaly vyšší zájem o psy. Pozorujete to také v Řepnici?

Ano, zvýšený zájem o psy jsme zaznamenali i u nás.

Kolik psů a koček máte nyní v nabídce?

Hodně zvířat je v současné době rezervovaných. V útulku zůstávají zvířata agresivní, stará a v léčbě.

Co by měl člověk nejprve udělat, pokud by chtěl psa nebo kočku z útulku?

Měl by se s námi poradit například o vhodném zvířeti. Také o tom, jaké má podmínky k chovu a podobně.

Jak se vám daří útulek ufinancovat? Podporují vás města v regionu či sponzoři?

Máme smlouvy s obcemi a městy. A podporují nás také drobní přispěvatelé.

Mohou nějak pomoci i jednotlivci? Jak konkrétně?

Ano, náš útulek má zřízený transparentní účet s číslem 288831662/0300. Lidé, kteří by nám chtěli pomoci, se mohou zeptat i přímo v útulku, co nejvíce potřebujeme. Jedná se například o deky a podobně.

Útulek v Řepnici funguje oficiálně od roku 1993. Kolik zvířat branami útulku od té doby prošlo?

Útulkem za tu dobu prošly desetitisíce zvířat. A pamatuji si i prvního psa a kočku, které jsme přijali.