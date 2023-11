Moderátorka Zuzana Bubílková zavítala v úterý 24. října do Litoměřic. Pózovala pro fotografy v kolekci zimního oblečení v butiku v tamní Michalské ulici.

Moderátorka Zuzana Bubílková pózovala se zimní kolekcí v jednom z litoměřických butiků. | Foto: Deník/Karel Pech

Butik patří známému pořadateli kulturních akcí Liboru Uhlíkovi. „Paní Bubílkovou znám již mnoho let a před časem byla na besedě v mé galerii v Úštěku. Protože je to nádherná dáma, která má ráda módu, tak jsem jí nabídl, zda by nechtěla nafotit kolekci zimního oblečení. Ona souhlasila a ráda dnes pro fotografy zapózovala,“ vysvětlil galerista Uhlík.