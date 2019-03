Roudnice n. L. – Podřipská metropole řeší problémy s nedostatkem kapacit školních zařízení. Základní umělecká škola v Roudnici patří díky své péči o talentované žáky v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru k nejnavštěvovanějším školským zařízením na Podřipsku.

Ve školním roce to bývá v průměru 700 žáků, o které se stará 38 pedagogů. Letos škola oslaví 80 let od svého založení a jen od poválečných let dokázala vychovat 174 absolventů, kteří pokračovali ve studiu na odborných a uměleckých školách.