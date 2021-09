Poprvé po několika letech začala ZUŠ Litoměřice nový školní rok s méně žáky. To, že celkový počet klesl pod tisícovku, je odrazem minulé pandemické situace, která ovlivnila především "kontaktní" obory - taneční a literárně dramatický. Navíc během období on-line výuky dávali žáci logicky přednost svým základním školám.

Orchestr ZUŠ Junior Band s kapelníkem Zdeňkem Růžičkou vystoupí opět na Litoměřickém vinobraní. | Foto: Miroslav Zimmer

Teď je však možné zmíněné obory oživit, zájemci se totiž mohou hlásit, a to až do pátku 10. září při dodatečném zápisu. Podobně je tomu i u hudebního oboru, hlavně u dechových nástrojů, a několik volných míst má i výtvarný obor. Škola by také ráda rozšířila také řady pěveckého sboru.