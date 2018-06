Zubnickou lokálkou budou o víkendu supět parní vlaky. Pojede i kultovní autobus

Zubrnice - Přesně 27. května uplynulo 40 let od zrušení železniční tratě Velké Březno - Lovečkovice - Verneřice - Úštěk hlavní nádraží. K připomenutí tohoto výročí vyjedou na trať parní vlaky tažené lokomotivou 431.032.

Lokomotiva 431.032 na cestě z Jaroměře do Zubrnic.Foto: facebook Parní lokomotivy

"V sobotu 2. a neděli 3. června budou parní vlaky jezdit pro veřejnost a v sobotu budou v Zubrnicích na parní vlaky navazovat historické autobusy Škoda 706 RTO do Lovečkovic a Úštěka dle jízdního řádu v rámci akce S párou do Zubrnic a tentokrát ještě dál," láká Radek Kubala z občanského sdružení Zubrnická museální železnice.

Parní vlaky pojedou v tarifu ZMŽ a jízdné v autobusech bude díky obci Lovečkovice a města Úštěk zdarma. Lokomotiva již ve čtvrtek vyjela z Jaroměře, kde je provozuchopným exponátem Železničního muzea Výtopna Jaroměř.

Jízdní řád akce S párou do Zubrnic:

"Jsme jedinou železniční tratí v České republice, která jako neexitující získala v roce 2009 opět statut dráhy a v úseku Velkém Březno - Zubrnice od dubna do října o všech víkendech a svátcích jezdí pravidelné muzejní vlaky z nádraží Střekov objednávané krajským úřadem. Část tratě Velké Březno - Lovečkovice je od roku 1998 kulturní památkou ČR," uvádí Kubala.

Díky vzpomínkové akci 40 let od zrušení tratě vyjde v pátek 1. června v 10 hodin z nádraží Střekov zvláštní parní vlak do Zubrnic pro zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, starosty obcí Velké Březno, Malé Březno, Zubrnice, Lovečkovice, měst Verneřice, Úštěk, městys Levín a společnosti, které se významně podíleli na opravě úseku Velké Březno - Zubrnice.

Po příjezdu zvláštního parního vlaku do Zubrnic všichni pozvaní hosté přestoupí do historických autobusů a pojedou dále do Lovečkovic. Na nádraží v Lovečkovicích bude slavnostně otevřeno v nově opravené traťové stanici infocentrum a expozice o obci Lovečkovice a železniční tratě.