/FOTO, VIDEO/ Břímě příspěvků stomatologům za víkendy je v regionu na obcích i poskytovatelích. A to oproti zákonu i praxi v sousedních krajích. Podle radního pro zdravotnictví ale doteď na ústecké hejtmanství nepřišla tvrdá data o tom, že jde o ztrátovou službu.

Zuby občas chytnou kdekoho, víkend nevíkend. V tu chvíli člověk hledá pomoc na zubní pohotovosti. Ty ale zdaleka nefungují v každém větším městě kraje. Proč je situace taková, to naznačuje aktuální rozhovor s šéfem moderní zubní kliniky v Litoměřicích, kde se do zubní pohotovosti pustili. Podle ředitele Tomáše Kábrta se tento typ ošetření neobejde bez podpory z veřejných rozpočtů. Podle zákona to mají dělat kraje, v těch sousedních je to běžné.

Ústecký kraj ale na zubní pohotovost dosud nepřispíval. A to dlouhodobě, zdá se tedy, že i nezávisle na aktuální politické reprezentaci. „Dostupnost pohotovostní služby v oboru zubní lékařství je vyhodnocena jako dostatečná. Ústecký kraj na ni nijak finančně nepřispívá, jelikož se nejedná o ztrátovou službu,“ vzkazuje za odbor zdravotnictví mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Jak vyplývá ze slov prezidenta České stomatologické komory, situace může být podobná i jinde v Česku. „Zákon říká, že kraje zřizují pohotovosti a logicky je i financují. Bohužel peníze na pohotovosti nemají mašličku, a tak se používají spíše pro nemocnice,“ poukazuje Roman Šmucler.

Všechny tři nejbližší kraje ale na zubní pohotovost platí. V Karlových Varech, Chebu a Sokolově ji finančně podporuje Karlovarský kraj. „Máme na zajištění tohoto druhu zdravotní péče uzavřené smlouvy s Karlovarskou krajskou nemocnicí, Ambulancí Penta a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,“ vypočítává mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková bez podrobností o tom, kolik příspěvek činí.

Finanční podporu hejtmanství má i zubní pohotovost v Libereckém kraji, ačkoli tady jsou na celý region jen dvě pohotovosti, obě v Liberci. „V roce 2023 vyplácíme za zubní pohotovost celkem 3 162 500 korun,“ vypočítává radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Středočeský kraj podle jeho mluvčího Davida Šímy aktuálně přispívá dokonce na deset zubních pohotovostí, a to buď jednorázovou dotací, nebo příspěvkem zubařům 1000 korun na hodinu.

„Ať hodí tabulky na stůl“

Radim Laibl z ANO říká, že za tři roky, co je za Ústecký kraj radní pro zdravotnictví, mu ohledně příspěvku na zubní pohotovost dvakrát nebo třikrát zavolal někdo z poskytovatelů či z měst. „Ale dosud nám nikdo nedoložil ztrátovost té služby, aby kraj mohl zdůvodnit, proč na to vynakládat veřejné prostředky,“ popisuje Laibl s tím, že pokud bude mít kraj jasná data o ztrátovosti služby, může podporu schválit. Pak ale bude jednoznačně pro. „Ať přijdou, hodíme ty tabulky na stůl. A jestli vyjde, že máme podporovat, budeme podporovat hned,“ ujišťuje Laibl.

V současnosti na víkendové pohotovosti v regionu většinou přispívají města. Týká se to zejména Děčína, který hradí stomatologům 1500 korun za hodinu a například loni to radnici celkem stálo 405 tisíc. Lidé z města a jeho okolí přitom po zrušení původní okresní pohotovosti v roce 2003 jezdili čtyři roky do vzdáleného a přeplněného Ústí, než magistrát službu v určité hodiny během pracovního týdne i během víkendu obnovil za využití svých finančních zdrojů. „Pro město Děčín je zubní pohotovost prioritou, a proto nikdy nedocházelo k polemice, jestli ji bude financovat, či nikoliv,“ podotýká mluvčí města Luděk Stínil.

V Děčíně ale už uvažují o tom, že by do náročného financování pohotovosti zapojili okolní obce. Magistrát tak nyní od stomatologů sbírá data, odkud přesně lidé do Děčína za zubní pohotovostí jezdí.

Litoměřická radnice dala 150 tisíc

Ačkoli zákon ukládá organizovat zubní pohotovost kraji, velká část polemiky Tomáše Kábrta v rozhovoru míří na zástupce ANO na litoměřické radnici. Ta přitom nedávno podpořila dotací 150 tisíc korun ročně zubní pohotovost na klinice Vivant Dentes. Podle ředitele kliniky však k této podpoře vedla navzdory předvolebním proklamacím ANO příliš dlouhá cesta, příspěvek je malý a do dalšího období nejistý. A radnice přes možnosti úřednického aparátu nekývla na to, aby o další podpoře jednala i s dalšími obcemi v okresu.

Deník před zveřejněním rozhovoru seznámil litoměřické radní za ANO včetně starosty Radka Löwyho s jádrem Kábrtových výtek. Z reakcí je zjevné, že klinika je s částí politiků, ale i úředníků ve sporu nejen kvůli zubní pohotovosti, ale i kvůli jiným záležitostem. Konkrétně u Tomáše Kábrta dokonce vedení města váhá, zda je oficiálním zástupcem kliniky, neboť není uveden v jejích orgánech. Jednatel Daniel Kábrt, jeho syn, ale pro otce na klinice zřídil post ředitele – kvůli provozním záležitostem včetně vyjednávání s městem. „Otec vždy jedná v souladu s mými názory,“ ujišťuje Kábrt junior, který se jako zubař na klinice věnuje především pacientům a vedení ostatních zaměstnanců.

V červnu schválený 150tisícový příspěvek na rok na rozšíření nedělní zubní pohotovosti mají zástupci za ANO za dostatečný a zaručený. „Neměli jsme ani nemáme s tím problém, naopak. A rozpočet s dohodnutou částkou počítá i na příští rok,“ tvrdí místostarosta za ANO Jiří Adámek s tím, že radnice jen nepřistoupila na platbu za celý okres. A to i z důvodu, že z některých jeho částí to mají lidé blíže do Ústí nebo Mělníku. Navzdory podpoře pohotovosti na klinice Vivant Dentes jsou ale radní zjevně připraveni na „plán B“, respektive mají dokonce několik záložních variant.

Naznačuje to už sloupek v aktuálním Radničním zpravodaji od dalšího litoměřického radního za ANO Ondřeje Štěrby. „Nevzdáváme se myšlenky otevřít v nemocnici stomatologickou ambulanci, ačkoli jsme si vědomi nedostatku specialistů v oboru. V prvotní fázi budeme usilovat alespoň o zajištění zubní pohotovosti,“ píše Štěrba. Ten Deníku potvrdil, že vedení města skutečně zvažuje alternativu k službě Vivant Dentes. Zubní pohotovost by mohla být v litoměřické nemocnici, která je od roku 2021 pod Krajskou zdravotní (KZ), v čele jejíhož představenstva je právě Ondřej Štěrba.

Zubní pohotovosti v Ústeckém kraji

Zajišťují ji ordinace nebo nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostu, Bílině a Litoměřicích.

Jak tvrdí jeho spolustraník Jiří Adámek, nemocnice má na zřízení ordinace už i vyčleněny peníze. Problém je tak zatím spíše s personálním zajištěním služby. A to ačkoli má špitál náruč otevřenou doširoka. K zajištění služeb na pohotovosti buď už byli, nebo můžou být osloveni jednak zubaři z Vivant Dentes, ale i ti z dalších ordinací z Litoměřic. Počítá se však i s variantou zapojení zdravotníků z Ústí. Město se dokonce nebrání ani tomu, aby si zubní pohotovost vzala za svou jiná místní ordinace a Adámek podotýká, že všechny varianty není nutné brát vzhledem k Vivant Dentes jako konkurenční, nebo náhradní, ale mohly by fungovat i paralelně.

Všechny nastíněné plány ale zatím nejspíš narážejí nebo by vbrzku narazily na to, že se do podobné služby nikdo nehrne. Jako prý pouze dočasnou alternativu, pokud by se nepodařilo hned najít lidi ochotné pohotovosti sloužit, nastiňuje Štěrba i to, že by pohotovost v Litoměřicích opět nebyla. A pacienty z města i okresu by radnice směřovala do Masarykovy nemocnice v Ústí s tím, že by tu KZ zubní pohotovost alespoň personálně posílila.