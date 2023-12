Vivant Dentes nebude bez dostatečné podpory pokračovat v nedělní zubní pohotovosti pro lidi z Litoměřic i okolí. Radní žádají stomatologickou komoru o zapojení dalších zubařů z okresu, zatím bez výsledku.

Zubní pohotovost je jednou z priorit, ujišťuje obyvatele Litoměřic v čerstvém radničním zpravodaji místostarostka Alena Rožcová (Naše Litoměřice). Radnice podle političky i v příštím roce přispěje 150 tisíci na službu, kterou na Mírovém náměstí poskytuje v neděli dopoledne stomatologická klinika Vivant Dentes.

Jak ale ověřil Deník u poskytovatele služby, ten má městskou dotaci nadále za nízkou a s pohotovostí za současných podmínek chce brzy skončit.

Šéf kliniky Tomáš Kábrt dal svou nespokojenost s malou podporou radnice i Ústeckého kraje na vědomí v nedávném rozhovoru.

Ondřej Štěrba, který je litoměřickým radním za ANO a zároveň předsedou představenstva Krajské zdravotní, poté zintenzivnil práci na hledání alternativy u stomatologů v celém okrese. Jestli se je ale povede sjednat, je zatím nejisté. Jejich zástupce je alespoň v tuto chvíli opatrný veřejně říct, jestli, kdy, kde a za jakých podmínek bude skutečně někdo z místních zubařů sloužit pohotovost o víkendu pro lidi z města a regionu.

Nejméně po nějakou dobu tak nejspíš příští rok bude jediná možnost pro lidi s akutním problémem se zuby dojet do Ústí, kde se podle ohlasů čeká na ošetření dlouho. Nebo do Mělníku, kde je pro lidi z obcí, které se nezapojily do podpory, tato služba zpoplatněna.

Klinika Vivant Dentes v druhé polovině tohoto roku za podporu radnice 75 tisíc rozšířila nedělní pohotovost na 4 hodiny a dveře otevřela i pro pacienty jiných zubařů z celého okresu. Náklady služby na rok jsou podle šéfa zařízení přes půl milionu. Od Litoměřic má klinika 150 tisíc, od obcí z okresu může počítat pouze se zlomkem chybějících prostředků. „Obce namítají, že je to nesystémové, a to je pravda. Systémové by to bylo, kdyby to dělal kraj,“ odkazuje Kábrt i nyní na zákonnou povinnost krajů postarat se o stomatologickou pohotovost včetně jejího financování. Naplňování tohoto zákona v Ústeckém kraji oproti sousedním krajům už roky chybí a organizaci i financování za kraj fakticky supluje několik málo měst, zejména Děčín.

Radní pro zdravotnictví Radim Laibl (ANO) sice avizoval, že pokud někdo z poskytovatelů pohotovosti projeví zájem o finanční podporu, kraj ji za určitých podmínek může přiznat. Kábrt nepopírá, že se o podporu nepřihlásil. „Počítá snad pan Laibl, že se ho někdo bude doprošovat o to, aby mohl o víkendu chodit do práce? To kraj by měl kontaktovat poskytovatele,“ říká Kábrt. Vivant Dentes tak pravděpodobně už od Nového roku opět omezí pohotovost. „Budeme dělat jenom naše pacienty. A ty od těch ostatních lékařů ať dělají ostatní lékaři,“ dodává Kábrt.

Smlouva, kterou klinika uzavřela s městem k finanční podpoře služby, je dohledatelná v podkladech k červnovému zastupitelstvu. Je na dobu neurčitou a lze ji vypovědět do jednoho měsíce.

Zástupci města trvají na tom, že klinice Vivant Dentes dali, co mohli. A to nejen dotaci na pohotovost. „Mají městské prostory s regulovaným nájmem, zaměstnanci dostávají preferenčně městské byty,“ vypočítává radní Štěrba s tím, že by bylo možné uvažovat jen o zvýšení podpory na pohotovost co do roční inflace v cenách zdravotního materiálu a energií. Klinice ale pouze toto navýšení stejně stačit nebude.

Štěrba i z pozice předsedy představenstva Krajské zdravotní pracuje na hledání alternativy. Pohotovost by mohla být v litoměřické nemocnici, která na to má vyčleněny prostory. Vybavení ordinace by trvalo pár týdnů, odhadnuté dva miliony korun na křeslo s rentgenem jsou připraveny. „Teď jde o to nejdůležitější. Ty zubaře,“ přiznává Štěrba, který o jejich sjednání už komunikoval s předsedou oblastní stomatologické komory.

Předseda Petr Gottfried je ale zatím velmi opatrný v odpovědi na to, jestli zajistí alternativu za Vivant Dentes. „Otevřít stomatologickou ordinaci, to je běh na dlouhou trať,“ upozorňuje předseda. „Pohotovost zajišťuje kraj, má právo chtít po zřizovatelích lékařské péče, aby ji sloužili. Rádi bychom jako komora spolupracovali, ale ten projekt je jen nahozený a nerad bych dělal předběžné závěry,“ říká dál Gottfried.

Pokud by situace dospěla do fáze, kdy Vivant Dentes službu vypoví a náhrada nebude, zbyde lidem mimo okruh pacientů této kliniky Ústí, případně Mělník a vzdálenější zubní pohotovosti. Štěrba by to bral jen jako nouzový stav. Snažil by se pak docílit posílení personálu přetížené zubařské pohotovosti v Ústí a dál by usiloval i o sjednání zubařů z okresu k pohotovosti v litoměřické nemocnici, nebo aspoň v jejich ordinacích. Další možností je sjednání zubařů pro litoměřickou pohotovost ze stomatochirurgické kliniky v Ústí.

