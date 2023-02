Zubní klinika Litoměřice, která uvádí možnost získat u nich zubního lékaře, komunikuje pouze přes SMS. Pokud zavoláte na číslo uvedené v adresáři, volání se zruší a obratem dostanete automatickou zprávu: „Dobrý den. Pro komunikaci s naší recepcí používejte pouze SMS. Stejnou cestou Vám odpovíme.“ Reportér Deníku se pokusil pomocí SMS požádat o to, zda by mohl být přijat do stavu nových klientů a skutečně ještě téhož dne večer se s ním zubní klinika spojila. „Opravdu můžeme přijmout nové lidi. Máme teď díky novým lékařům opravdu volnější kapacity,“ potvrdila asistentka kliniky.

Ceník zubní kliniky uvedený na webu dokládá skutečnost, že péče o chrup není laciná záležitost a pro mnohé se v hotovosti placený zákrok stává finančně nedostupným. Zároveň klinika upozorňuje, že vybírá 500 korun, pokud se pacient bez omluvy k vyšetření nedostaví. „Odškodnění v případě absence na objednané návštěvě bez vážného důvodu a omluvy nejpozději 2 dny předem telefonicky, SMS zprávou nebo emailem,“ uvádí web, kde je vedoucím lékařem Daniel Kábrt.

Jiná praxe je v lovosické ordinaci stomatologa Jiřího Trittharda. „My nic takového neděláme, máme systém SMS, kdy pacienta upozorníme že se má dostavit a já mu případně zavolám a ujistím se, že s návštěvou u nás počítá. Pokud se opakovaně nedostaví, stává se v našich očích nespolehlivý a neseriózní a další termín může dostat výrazně později. Spolehliví klienti mají přednost,“ popsala zdejší zdravotní sestra.

„Něco podobného je přinejmenším neetické,“ řekla jedna ze zubařek, která poprosila o anonymitu s tím, že v litoměřickém okrese přece jen jde o úzkou profesní komunitu.

Na Litoměřicku sháněla stálého zubního lékaře i Martina Novotná. „Sehnat zubařku nebo zubaře je opravdu komplikované. Když jsem se na Litoměřicko před časem přistěhovala za přítelem, několik ordinací mě odmítlo a pomohly až přítelovy známosti. Nezlobte se, ale jméno zubaře vám neřeknu, protože oficiálně už nepřibírá a já mu nechci dělat problémy,“ přiznala Novotná.

Deník oslovil lékaře v Roudnici nad Labem, Lovosicích, Litoměřicích a Štětí a nikde, krom litoměřické zubní kliniky, nebyl úspěšný. Všude byla téměř doslovně stejná odpověď, jako padla v ordinaci lékaře Vlastislava Hlavatého ve Štětí. „Nezlobte se, ale nové zájemce nebereme,“ omluvila se sestřička.

Hned několik zubařů v litoměřickém regionu se shodlo na tom, že pojišťovna platí minimum a jen za základní ošetření či nejlevnější materiály, jako jsou amalgamové plomby. „Jenže ty už dneska chce jen opravdu minimum lidí,“ připustila litoměřická stomatoložka Dagmar Kazdová. „Obecný trend je, že zubaři nechtějí jít do malých měst. Proto ti, kteří už tam dlouhodobě působí, mají plný stav a skutečně omezují přijímání nových pacientů,“ připustila Kazdová.