O nelehkém období, milionových ztrátách a zrušených akcích hovoří v rozhovoru pro Litoměřický deník obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech Michaela Mokrá.

Na letošní rok měla Zahrada Čech naplánovanou celou řadu akcí. V březnu však do plánů zasáhla pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření, která akce zrušila. Připomeňte, co se na výstavišti nemohlo uskutečnit?

Těch akcí bylo opravdu mnoho - od několika konferencí, Setkání u pomníku Přemysla Oráče, přes Mezinárodní výstavu psů, Autosalon až po Hasičské slavnosti. Ale tou nejdůležitější byla jarní Tržnice Zahrady Čech, což je druhá naše největší akce.

Jak na rušení či přeložení akcí reagovali vystavovatelé či prodejci?

Podpora ze strany vystavovatelů a prodejců byla obrovská, ale pochopitelně se jednalo o emoční podporu, protože sami se potýkali s finančními ztrátami, které v rámci nastavených opatření měli.

Dokážete odhadnout ztráty, které vám kvůli rušení výstav a akcí vznikly?

Ty ztráty neustále vzrůstají, protože jsou tu nová opatření a opět se to dotklo hlavně našeho segmentu. Můj současný odhad je, že ke konci roku se bude ta ztráta blížit k 15 milionům korun.

Bude schopna se s takovým propadem společnost Zahrada Čech vyrovnat? Pomohlo vám Město Litoměřice?

Jarní propad nám zasanovalo Město Litoměřice provozní dotací, za kterou jsme nesmírně vděční. Jen díky jejich podpoře se nám podařilo udržet celý pracovní tým, na kterém je provoz Zahrady Čech závislý. Zároveň jsme tak měli možnost provozovat a udržovat areál výstaviště a více ho otevřít veřejnosti jako parkový prostor. A rozhodně se nám díky jejich podpoře podařilo udržet renomé značky Zahrada Čech.

Kompenzace v podobě úhrady škody nyní žádáte i po státu. Dá se jeho podpora očekávat?

To je velmi složitá otázka, protože nedokážu vůbec odhadnout, jakou máme šanci uspět. Ten krok byl ale potřeba udělat, už jen proto, že provozní dotační smlouva nám ukládá, že je naší povinností žádat jakoukoli formou o další finanční prostředky sanující propad v rámci pandemie covid-19. A vzhledem k tomu, že ty propady budou výrazně vyšší, než je provozní dotace, tak i z tohoto pohledu je tento akt opodstatněný.

Jednou z mála akcí, které se na sklonku léta na výstavišti konala, byla Podzimní Zahrada Čech. Bylo těžké ji v době covidových opatření uspořádat? Co to obnášelo?

Veškeré kroky, týkající se jednotlivých opatření akce, jsme konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí. Ředitelka Krajské hygienické stanice dostala z naší strany návrh jednotlivých opatření, který byl připraven dle aktuálního nařízení vydaného Ministerstvem zdravotnictví. Návrh opatření nám byl odsouhlasen. Opatření, která jsme nastavili, byla velmi složitá na organizaci v průběhu akce a také velmi nákladná. Pořizovali jsme bezdotykové desinfekční stojany, které byly rozmístěny po celém areálu a byly neustále doplňovány dezinfekcí. Průchod pavilony byl koordinován jako jednosměrný a byl hlídán vchod i východ. Ve vnitřních prostorách museli vystavovatelé, prodejci i návštěvníci mít roušku. Veřejné toalety měly půlhodinové bloky na úklid a dezinfekci. Prostor před Estrádou byl rozestavěn s dvoumetrovými rozestupy a na každé druhé lavičce bylo označení o udržování rozestupů. Po areálu byly rozmístěny informační cedule nabádající návštěvníka k tomu, jak se má chovat, jaká jsou pravidla a graficky znázorněna daná opatření.

Jak byste zářijovou Zahradu Čech shrnula?

Přestože nedopadla Zahrada Čech dle našeho očekávání a návštěvnost skončila na 50 procentech, tak my jsme strašně rádi, že mohla vůbec proběhnout. Po půlroční prodlevě, kdy jsme v podstatě měli zakázanou činnost, protože naším handicapem je, že děláme masové akce, to byl svěží vítr. Myslím, že mluvím za celý tým, když řeknu, že přes veškerou náročnost to pro nás všechny bylo obrovsky povzbuzující.

Co pro vás znamená současné situace osobně?

Můj pohled se na současnou situaci od jara velmi změnil. V době, kdy jsme nevěděli, s čím bojujeme, jaké bude potřeba udělat kroky, co to bude znamenat do budoucna, jsem rozuměla jednotlivým opatřením a plně je respektovala a dodržovala. V této době, kdy se již několikrát prokázalo, že nastavená opatření nebyla dostatečně účinná, je můj názor ale jiný. Nesouhlasím se současnými kroky, které dělá Vláda České republiky. Vadí mi, že těmi opatřeními trpí nejvíce sféra, ve které 20 let pracuji. Obecný strach ze současné situace, který z mého pohledu silně podnítily mediální informace a výroky vládních činitelů, mají neskutečný vliv na chování našich obyvatel bez ohledu na jejich věk. Mrzí mě, jaká je nyní situace v naší republice.

Kromě akcí na výstavišti budete i letos pořádat Vánoční trhy na Mírovém náměstí. Už probíhají přípravy? Budou se letos návštěvníci Vánočních trhů moci těšit na nějaké novinky?

Doufáme, že Vánoční trhy budou moci proběhnout v daném termínu a nezměněné podobě. Letos jsme si pro návštěvníky připravili téma Pohádkové Vánoce, a navíc jsme se více zaměřili na světelnou dekoraci. Chystáme ještě řadu dalších novinek, ale chceme je zveřejňovat postupně tak, jak se nám je v této situaci podaří zajistit. Důležitou změnou je ovšem úprava otevírací doby, letos budou trhy probíhat denně od 11. do 23. prosince v čase mezi 11 až 20 hodinou.