Poctivý nálezce ušetřil řidičce nejen peníze, ale také starosti se zařizováním nových dokladů.

Jedna mina v lese, druhá u řeky. Pyrotechnici měli plné ruce práce

Policisté však upozorňují, že tento popsaný případ je spíše světlou výjimkou. Nepoctivců, kteří by si peněženku nechali, je mnoho. Nic na tom nemění ani fakt, že zatajení nálezu je trestné. "U ztrát a nálezů věcí v hodnotě dosahující pěti tisíc korun a více se často setkáváme s nevědomostí. Někteří občané se mylně domnívají, že nalezenou věc si mohou beztrestně ponechat. Tímto jednáním se mohou dostat do křížku se zákonem. Mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu zatajení věci a to i v případě, že s nálezem nijak nedisponují, ale odmítají jej vydat oprávněné osobě," upozornila mluvčí Kofrová.

Pokud má nálezce jakékoliv obavy související s vrácením nalezené věci, může tak učinit i anonymně. Místo návštěvy úřadu či policejní služebny může využít schránky důvěry. "Ty jsou v každém městě či obci," dodala policejní mluvčí.