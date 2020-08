Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč zdůvodnil zrušení vinobraní tím, že jde o velký prostor, kde by organizátoři jen s obtížemi dohlíželi na to, aby se v něm pohybovalo maximálně tisíc osob. „Běžně přitom tuto akci navštěvuje kolem dvaceti tisíc návštěvníků,“ připomněl Chlupáč.

Ředitelka Městských kulturních zařízení (MKZ) Věra Kmoníčková vnímá krok radních jako pochopitelný. „S alternativním programem v komornějším duchu nepočítáme. Bylo by to finančně náročné,“ sdělila. Velký letní koncert Litoměřického festivalového sboru s teplickou filharmonií se však v pátek 18. září na Mírovém náměstí za dodržení platných hygienických pravidel a ve vymezeném sektoru uskuteční.

Další velkou vinařskou akcí, která se má ve městě v září konat, jsou Vinařské Litoměřice. Jejich organizátor Pavel Kacerovský přiblížil, že původně měly probíhat v areálu kulturního a konferenčního centra, ale nakonec jsou přesunuty ven do prostoru parkoviště U Hvězdárny. „Uskuteční se od pátku 25. do soboty 26. září. Samozřejmě musíme dodržet kapacitu tisícovky lidí nebo přihlédnout na aktuální epidemiologická opatření,“ uvedl Kacerovský.

Tak bavilo vinobraní v Litoměřicích loni:

Vinobraní se nebude konat ani v Roudnici nad Labem. Stejně jako v Litoměřicích i zde současná vládní opatření znemožňují jeho pořádání. Místo něj však v podřipské metropoli od 12. do 13. září proběhnou dvoudenní Slavnosti burčáku. Budou mít ale omezenou kapacitu. Lidé, kteří už mají zakoupené vstupenky na vinobraní, je mohou vrátit nebo vyměnit.

Pořádání Slavností burčáku má v Roudnici nad Labem, stejně jako vinobraní, na starosti společnost Říp. Manažerka Beata Krůpová vysvětlila, že na vinobraní obvykle dorazí okolo 13 tisíc lidí. „Celý areál by musel být rozdělen do samostatných neprůchozích sektorů s omezenou kapacitou. Takováto opatření nejsou bohužel při takové návštěvnosti realizovatelná,“ uvedla Krůpová a doplnila, že Slavnosti burčáku budou probíhat ve dvou sektorech. Jedním z nich bude letní scéna v areálu zámku se vstupem hlavní zámeckou branou z Očkovy ulice a druhý bude u Vinného pavilonu před vstupem do hradu.

Připomeňte si loňské vinobraní v Roudnici:

„Program je připraven tak, aby si každý našel to své. Pro nejmenší jsme připravili například pohádku, jízdy na koních, rytířské souboje a v omezené míře i pouťové atrakce. Odpoledne a večer bude už pro širší publikum, a to ve znamení revivalových kapel. Nedělní program na pódiu se zaměří především na starší publikum, kdy po sobě budou následovat koncerty k poslechu a tanci,“ pozvala Krůpová.

Tradiční vinobraní se v letošním roce nekoná ani ve Velkých Žernosekách. V obci se v sobotu 26. září namísto toho uskuteční akce s názvem Žernosecký burčák. „Nová vinařská akce je alternativou, při které se lidé po obci při možnosti zavítat do pěti různých vinařství více rozptýlí a nebudou společně na jednom místě,“ vysvětlila starostka Velkých Žernosek Jaroslava Rúfusová.

S konáním vinobraní v Liběšicích letos nepočítá ani pořádající Vinařství pod Sedlem.