Je to rok, co Česká pošta zavřela řadu poboček po celém Česku. Na Litoměřicku se to k 1. červenci 2023 dotklo pošty v Chcebuzi na Štětsku. O měsíc později přímo v Litoměřicích skončila pokratická pobočka pošty, která sídlila na Družbě. Tu ale nahradila soukromá Pošta Partner v trafice U Kapličky.

Zavřená pošta v Chcebuzi je naproti autobusové zastávce. „Já si jedu na poštu jen pro doporučený dopis,“ říká kuchařka Petra Marková. „Ale je tady babička, která má pěstouňata a byla odkázána na tuto poštu. Musí vždycky všechny sbalit, jít na autobus a dopravit se do Štětí, v létě v zimě. Nájemné a všechno platí přes poštu, neumí s internetovým bankovnictvím. To samé starší lidé, kteří si tam chodili pro noviny. Dávali si tam sraz, pokecali,“ říká žena s tím, že v obci není ani krám. Ten taky zavřeli. I pro pečivo se musí do Štětí.

Dostal výpověď z krámku u hvězdárny, kola tu má dál. O vystěhování rozhodne soud

Absence krámku vadí také ženě, která se stará o tři děti školního věku. Ale i poštu by tu pochopitelně přivítala. „Já na poště řeším složenky, platit potřebuju. Za tím vším teď musím do Štětí. Sednout na autobus, to samé důchodci,“ popisuje Saša Kučová. Pošta v Chcebuzi měla otevřeno pár hodin ráno a odpoledne, starala se o ni milá pracovnice. „Byla moc hodná, pomáhala,“ shodují se ve vesnici. Šlo o mlaďoučkou maminku s dvěma dětmi z okolní vesnice, které pracovní doba vyhovovala k mateřské. Co s ní je teď, v Chcebuzi nevědí.

Hned vedle zavřené pošty žije s rodinou umělec František Hejda. Ten má sice auto, zavření pošty ho ale vytáčí. „Ta pošta by tu měla být. Stejně jako na dalších menších místech v Česku. Vemte si ty starší lidi, kteří si chodí pro důchod nebo posílají balíky,“ připomíná Hejda.

Zavření pošty přitom podle něj jde ruku v ruce s úpadkem i dalších služeb na vesnici. Není tu zmíněný krámek, ale už ani mateřinka, kulturák a hospoda. Autobus odsud jezdí jen ve všední den. Domy se tu rozpadají, někdy jsou i nebezpečné pro okolí.

Drama na jevišti: Klicperovo divadlo do Litoměřic v pátek přivezlo Hanu

Na místě bývalé pokratické pošty v Litoměřicích dnes sídlí dětská skupina Hrošík. Pobočku loni v srpnu rychle nahradila Pošta Partner, které se ujala provozovatelka trafiky U Kapličky. „Lidé se sem naučili chodit pravidelně ve svoji dobu. Přibyly nám transakce. Služby jsou smluvně dané, ty jsme nijak neupravovali, ani nemůžeme. Během provozu jsme upravili pouze pracovní dobu. Snížili jsme ji, stačí to tak, jak máme napsáno na dveřích,“ uvedla Dana Matěková. Otevřeno má každý den od 8 do 17 s hodinovou pauzou v poledne.

Česká pošta řadu poštovních poboček zavřela k 1. červenci 2023. Jejich seznam už pár měsíců předtím vzbudil hodně emocí. Protestovali obyvatelé i starostové. V Ústeckém kraji se rušení týkalo skoro 30 poboček. „Byly vybrány podle návštěvnosti klientů, počtu transakcí, ekonomické rentability a kritérií důležitých z pohledu klienta jako například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Po jednáních zástupců měst s vedením pošty se počet zrušených poboček v Česku nakonec snížil, případně se k rušení vybraly jiné pobočky, než byly původně vytipované.