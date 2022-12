Dmitrij ze Slavjansku je jedním z asi 50 Ukrajinců, kteří utekli z válkou zasažených oblastí do Litoměřic, kde se o ně Hennlich stará. Jsou to zaměstnanci nebo rodinní příslušníci sesterské společnosti litoměřické strojírny na Ukrajině. Včetně tatínka Dmytra, který v českém Hennlichu nyní pracuje v IT, a chlapcovy maminky, která pomáhá v kuchyni.