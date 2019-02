Lovosice /ANKETA/ - Plánovaná lávka přes řeku Labe v Lovosicích je některým lidem trnem v oku. Argumentují ochranou přírody i člověka.

Z Lovosic k jezeru v Píšťanech by se lidé již v dohledné době mohli dostat pěšky či na kole přes lávku. | Foto: Deník/Karel Pech

Letitý nápad na spojení Lovosic a Píšťan nemá jen příznivce. Stavba, díky níž by se pěší a cyklisté mohli dostat z jednoho břehu Labe na druhý bez přívozu, děsí kritiky kvůli plánovanému zpřístupnění Havraního ostrova. Například Jindřichu Seifertovi z Lovosic se nelíbí, že z lávky sem bude moct kdokoli. Podle něj s tímto názorem není ve městě sám a odpůrci záměru plánují petici. Na ostrově podle nich nemá široká veřejnost kvůli unikátní fauně a flóře jako ledňáčci nebo roháči co dělat.

Podle něj ale nejsou ohroženy pouze zvěř a květena, ale i lidé, kteří by sem díky lávce mohli zavítat. „Na ostrově ročně spadne řada stromů, protože je tam částečně písečné podloží,“ tvrdí rybář, který se sem dopravuje loďkou. Ostrov by prý také přilákal problémové osoby, které by dělaly nepořádek, pily alkohol, užívaly drogy, možná je tu i pěstovaly.

Podle Seiferta se město tomuto nebezpečí možná bude chtít vyhnout razantním kácením. I to je mu ale proti srsti. „Ať to nedopadne jako v lesoparku Osmička,“ zaklíná se čtenář Deníku.

Vedení Lovosic ale připomíná, že ostrov už v současnosti navštěvují lidé běžně, hlavně rybáři. Podle zástupců města, kteří věc konzultovali se Správou CHKO České středohoří, to je právě současný stav, který zdejší přírodu ohrožuje. „Dochází k nelegální těžbě dřeva a rozdělávání ohňů,“ uvádí mluvčí města Ivana Kocánková s tím, že užívané ztrouchnivělé a odumřelé dřevo je biotopem ohrožených druhů brouků. Radnice předpokládá, že těmto nelegálním akcím zamezí větším zpřístupněním ostrova. Město totiž chce na ohrožený biotop poukázat a zajistit jeho ochranu a osvětu.

„Izolací a zachováním současného stavu nemůže dojít k rozvoji a udržení lokality a chráněných živočichů,“ míní lovosičtí radní. Město už dříve iniciovalo částečný úklid ostrova v rámci akce Ukliďme Česko. Naplavení převážně plastových odpadů z povodní je bohužel znatelné dodnes.

Vyjádřit se musí desítky institucí

Jak to s lávkou a přístupem na Havraní ostrov dopadne, není zatím jasné. Stále probíhá povolovací proces stavby, tedy územní rozhodnutí, pro něž je třeba na 60 vyjádření různých institucí. Město v tuto chvíli nemá žádné zamítavé stanovisko, a proto projektová činnost pokračuje.

Odhadované náklady stavby se pohybují mezi 40 a 50 miliony korun, finance se bude město snažit získat z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jedním ze subjektů, které se k lávce včetně slezu na ostrov vyjadřovaly, bylo Povodí Labe. S tím, že by na ostrov přišlo víc lidí, má problém. „Dojde k možnosti nechráněného vstupu do areálu plavebních komor a jezu. To je z hlediska bezpečnosti osob nepřípustné,“ poznamenala mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Pokud se město do stavby lávky včetně přístupu na ostrov pustí, majetek státu by Povodí Labe muselo na vlastní náklady zabezpečit před vandalismem a kriminálním jednáním, se kterými se prý ve značné míře potýká na mnoha místech. „Technické řešení by bylo obtížné, protože daná lokalita je v aktivní zóně záplavového území, kde je zakázáno zřizovat oplocení,“ doplnila Bendová.