Zpravodaj Křešickým nestačil. Mají svou vlastní televizi

Křešice - Obci vyrábí zpravodajství společnost, která dělala přes 10 let kabelovku pro Štětí.

TV KřešiceFoto: archiv

Jako blesk z čistého nebe. Tak se na konci minulého roku na serveru YouTube objevilo vysílání TV Křešice. Do tohoto dne má víc než osm set zhlédnutí, čili teoreticky zásah víc než poloviny obyvatel obce. „Kam se hrabou města,“ směje se Jitka Richterová ze společnosti Auris, která pro Křešice službu zajišťuje. Se štábem zrovna stříhá druhý díl, který se má na YouTube objevit 15. ledna.



Televize bude jednou za 14 dní v zhruba půlhodinovém spotu místním zprostředkovávat zpravodajství ze sportovních a kulturních akcí nebo referovat o jednáních zastupitelstva. „Nebojíme se, že bychom pořad smysluplně nenaplnili, poněvadž jsme tento projekt připravovali celý minulý rok,“ říká místostarosta obce Michal Mančal.

Místní v TV Křešice najdou vše, na co jsou zvyklí z profesionálních zpráv. Moderátorku špulící rty ve vyfiknutém studiu, rychlý střih, naklíčované pozadí i interaktivní prvky. Pořady dělá Auris na klíč, bez spolupráce lidí z Křešic se však neobejde. Nejvíc informací čerpá z úřadu, ale již nyní je dohodnut na spolupráci s hlavními organizátory akcí, ředitelkou základní a mateřské školy i místními spolky.

Křešice začaly zbrojit moderními technologiemi před třemi lety. Mají mobilní i bezdrátový obecní rozhlas. „Televizní reportáže obci poslouží i jako jeden z podkladů přihlášky do soutěže Obec roku. Té bychom se chtěli v nejbližší době zúčastnit,“ říká Mančal.





Při čtvrteční návštěvě Křešic se redaktor zeptal asi dvacítky místních, které zde potkal, zda první díl viděli, nebo o křešické televizi aspoň slyšeli. Viděla jej jen jedna seniorka, která s ním byla spokojená. Asi třetina oslovených o televizi pouze slyšela, někteří lidé internet vůbec nemají.

UNIKÁT

Žádnou podobnou obecní televizi v okrese Richterová nezná, proto je ta křešická zřejmě raritou. Nebo první vlaštovkou – společnost by totiž ráda navázala stejnou spolupráci i s dalšími obcemi nebo jejich sdruženími z Litoměřicka.



O podobném profesionálním projektu na pravidelné bázi z Litoměřicka neví ani Jan Dostal, provozovatel Litoměřicka24. „800 zhlédnutí je samozřejmě hezké na obec o velikosti Krešic, ale jde o to, co vlastně Křešice chtějí. Zda informovat své obyvatele, nebo propagovat obec,“ přemýšlí Dostal, který obcím nabízí být vidět i za jejich hranicemi prostřednictvím svého partnera, Regionální televize.

Ta vysílá po kabelu, vzduchem i na satelitu a v Čechách má 400 000 unikátních diváků každý měsíc. Šoty z obecních událostí zařazuje do vysílání, které mohou naladit i lidé na druhém konci republiky. Dostal dal i křešickému úřadu tu samou nabídku. Ta prý trvá i poté, co spustil vlastní televizi. S ní nemá problém spolupracovat už proto, že Richterová je několik let jednou ze spolupracovnic Litoměřicka24.

ŠTĚTÍ BEZ TV NEZŮSTALO

Společnost Auris, která křešickou televizi dělá, není v oboru žádným nováčkem. Víc než 10 let dělala kabelovku pro Štětí. Loni usilovala o lepší finanční podmínky a k 30. listopadu městu vypověděla smlouvu. Radnice na svou televizi vypsala konkurz, který vyhrála s nejnižší cenovou nabídkou Regionální televize.



Starostu města Tomáše Ryšánka těší, že nový dodavatel zajišťuje i pozemní vysílání televizního zpravodajství, které má větší dosah. „Vybrané reportáže ze Štětí budeme vysílat i v celé síti Regionální televize a o městě tak bude mnohem více slyšet v celé ČR,“ potvrzuje její ředitelka Eva Stejskalová.



Pro štětskou Regionální televizi přitom pořady vyrábějí i lidé, kteří dříve dělali pro Auris. „Bude zachován stávající formát dvouhodinové smyčky s premiérou vždy v pondělí ve 20 hodin,“ informuje šéfredaktorka štětské Regionální televize Kamila Munčinská.