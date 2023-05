Na umělém hnízdě sedí hendikepovaný čapí pár. Zuzanka je slepá na levé oko. Nedokázala plnohodnotně lovit, proto se dostala do záchranné stanice. Čápi jsou v ohradě společně s hendikepovanými srnci, kteří s teplejším počasím přesrsťují. V zoocentru prvně proběhne srnčí říje. „Vždycky jsme tu měli jen samotné holky, letos máme spárované srnčí samce se samicemi,“ ličí Fišer. Pro samečka jel do záchranné stanice skoro do Ostravy. Je to nalezenec vychovaný člověkem a bez pomoci člověka by asi nepřežil.

Fišer připouští, že kdyby to bylo jen na nich, srnky vychované za pomoci člověka by si v přírodě obživu našly. Ale jejich velký hendikep je, že jsou trvale zvyklí na lidi a mají k nim kladný vztah. „Šli by za nějakým houbařem a dřív nebo později by potkali takového, který by si je představil jako řízky, a taky by tak skončili,“ usmívá se Fišer. Celkem má nyní na jednom hektaru pět jelenů, devět koz, čtyři srnky a dvacet ptáků. Kůzlata mají prolézačku z kamenné mohyly, která má kopírovat siluetu Trosek.

Na to všechno se do Srdova často jezdí dívat školy a školky z Litoměřic, Ústí, Roudnice, České Lípy nebo Děčína. Také sem jezdí postižení učit se pracovním návykům. A slepci si tu hladí hendikepovaná zvířata.

Redaktoři Litoměřického deníku nebyli za Fišerem poprvé. Srdov navštívili, když muži v roce 2015 vyhořel dům. Naposledy ho ale s dalšími novináři před pěti lety potkávali u litoměřického okresního soudu. Tam se hájil z vážného obvinění kvůli přechovávání jedovatého karbofuranu. A z trávení zvěře, které se nakonec neprokázalo.

Po odvolání se kauza vlekla několik let, podle Fišera ho nakonec z velké části obžaloby zprostili. „To byly morové rány,“ přiznává dnes Fišer. Ale s tím, že se z nich už dříve oklepal. Vyhořelý dům díky dobrodincům rychle opravil, podmínku uloženou soudem má už za sebou a kauza prý ani neovlivnila návštěvnost zoocentra.

Provoz zoocentra dotuje Fišer z příjmů z preparátorství. Muž pocházející z Roudnice nad Labem byl v oboru samoukem. Začal se mu naplno věnovat po dopravní nehodě v 33 letech, která mu přinesla těžký úraz nohy. Dnes je muži 56 let. V Česku je podle něj jen 16 aktivních preparátorů z povolání. „Výstava začala vznikat, když si postupně pár lidí nevyzvedlo zakázky. Během deseti let se to nakupilo,“ ukazuje exponáty v druhém království zoocentra, preparátorské sbírce.

Ta je podle Fišera už čtyři roky chráněnou muzejní sbírkou, registrovanou u ministerstva kultury. Vystavené trofeje jsou mnohdy montáž ze zbytků ze zakázek a nakoupených částí zvířecích těl. Fišer totiž není myslivec a neloví, zvířata má radši živá.