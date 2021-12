Ceny vstupného se v ústecké zoo neměnily od roku 2013. „Cena vstupenek se u nás nenavyšovala řadu let. Energie, cena krmení a další náklady jdou hodně nahoru, vše se zdražuje. Museli jsme proto také přikročit k navýšení vstupného,“ zdůvodnil krok mluvčí ústecké zoo Matěj Kynšt.

Vstupenka pro dospělého v hlavní sezoně dosud vyšla na 120 korun, nově má přijít na 140 Kč. V zimní části sezony pak má zdražit dospělá vstupenka ze 100 na 120 korun. Dětský vstup má být dražší o 10 korun, v příští letní sezoně tak má stát 70 místo 60 Kč, v zimní 60 místo 50 korun.

Další zoologické zahrady v regionu zatím navyšovat ceny vstupenek nebudou. „Ceny zůstanou stejné jako letos, zdražovat nebudeme,“ uvedla mluvčí děčínské zahrady Alena Houšková. „Výše vstupného zatím zůstává stejná, nebudeme zdražovat,“ řekla také ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová.

Spokojení s čísly

I přes koronavirová omezení jsou zoologické zahrady s letošní návštěvností poměrně spokojené. Přesná čísla sice budou známá až na konci roku, rekordní léto ale dokázalo z velké části dorovnat návštěvnické ztráty z jara. „Opatření byla samozřejmě znát, platí i nyní a řadu lidí to odrazuje. Ale jsme poměrně spokojení. Na začátku roku bylo několik měsíců zavřeno. Během léta se ale návštěvnost hodně zvedla, přišlo více lidí než v předchozích letech. Červenec a srpen byly rekordní. Na podzim zase návštěvnost o něco klesla, kvůli počasí, ale také kvůli covidovým opatřením a požadavkům,“ hodnotí sezonu mluvčí ústecké zoo.

A jaké hlavní události a novinky zoologické zahrady chystají na příští rok? V Chomutově začne návštěvníkům, hlavně těm menším, sloužit nový herní prvek. „Bude to krásná panda. Vyřádí se na ní určitě děti. Chystáme také dalších šest herních prvků, které budou rozmístěné po areálu,“ uvedla ředitelka zooparku.

V Děčíně zbourali starý pavilon pro levharty a rádi by tam co nejdříve začali budovat nový. Zda to bude už v příštím roce je zatím otázkou, určitě ale chtějí začít s přípravami. „V příštím roce se vylepší zázemí pro návštěvníky,“ sdělila Alena Houšková. Nové budou například toalety.

Ústí čeká zásadní „zkouška“. Před časem totiž přišlo o plné členství v asociaci zoologických zahrad kvůli výhradám k některým chovům a personálnímu zajištění. Nyní má zahrada podmínečné členství. „Během jara či léta proběhne rescreening,“ sdělil Matěj Kynšt. Po kontrole se pak rozhodne, zda bude zoo vráceno plné členství nebo zda bude muset přijmout další nápravná opatření.