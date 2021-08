Několik kombajnů brázdilo v sobotu 14. srpna obrovské pole pšenice u Vrbičan na Litoměřicku.

Noční žně. | Foto: Deník/Karel Pech

Zemědělci využívají krásného počasí a pokud nepadne rosa sekají do pozdních večerních hodin. Problém pro techniku je polehlé obilí na velkých plochách. Kombajnér musí žací lištu spustit co nejníže, kde už vadí nerovnost terénu a do žacího mechanizmu se dostane hlína a kamení.