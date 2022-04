Zdroj: Ústecký krajMinulý ročník byl v mnohých číslech rekordní, například co do počtu přihlášených výrobků 1 576 výrobků.

Rostoucí počet přihlášených výrobků je známkou toho, že se každým rokem povědomí o soutěži šíří. Značka Regionální potravina nabývá na prestiži. Nejúspěšnějším krajem v počtu přihlášených byl vloni Ústecký kraj s celkem 203 výrobky. I letos mohou výrobci přihlašovat do soutěže své produkty, a to nejpozději do 9. května 2022. Více informací na www.regionalnipotravina.cz.

