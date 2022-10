„Na zlatých mincích postupně představujeme deset měst, unikátních pro svůj historický význam a koncentrované kulturní dědictví,“ vysvětlil Michl. Litoměřice představují v jedinečné plánované 10členné sadě jediné město Ústeckého kraje. Vyraženy už byly mince s motivy z Chebu, Jihlavy a Mikulova.

Na 15 tisíc kusů litoměřické mince za 22 924 korun bylo během úterý 4. října, a tedy v den jejího vydání, dopředu skoro rozprodáno. Podobné mince nyní nejsou jen výsadou sběratelů. Lidé do speciálů s uměleckou hodnotou, zvlášť těch zlatých, hojně investují. A to jako do jistoty v časech rozkolísaných finančních trhů. „Sešly se nám i objednávky na 150 tisíc kusů mince, která vyjde až v polovině příštího roku,“ poukázal vrchní expert peněžního oběhu ČNB Jaroslav Moravec.

Kalich i stará radnice

Speciály jako ten litoměřický získávají tvář v mincovně v Jablonci nad Nisou podle vítězného výtvarného návrhu. Jedním z členů komise pro podobu aktuální mince byl litoměřický radní a historik Filip Hrbek. „Dohlížel jsem, aby bylo zobrazeno, co je pro město typické a nejdůležitější,“ popsal Hrbek s tím, že se sešlo kolem dvaceti návrhů.

Na minci jsou nakonec památky z období gotiky, renesance a baroka: vyhlídková věž zvaná Kalich, městská věž, která stojí u kostela Všech svatých, dále stará radnice, kde dnes sídlí muzeum, a dva měšťanské domy na náměstí.

Obrovský zájem o tuto, ale i o další speciální mince ČNB potvrdil vůbec jediný smluvní partner ČNB na jejich prodej z regionu. Jiří Havlice z Ústí nad Labem si ještě v úterý ráno vyzvedl 400 mincí z pobočky banky v krajské metropoli a od rána je balil, aby je mohl poslat zákazníkům poštou. „Ještě pořád balíme, to máme až do večera,“ usmál se Havlice v úterý dopoledne.

Někteří si objednávají víc mincí, prý až dvacet. Objednávky litoměřické mince měl Havlice dopředu z celé země přes svůj e-shop, za 10 let praxe má už vybudovanou síť stálých zákazníků. Z Litoměřic si vybavil jen jednu objednávku, většinou si minci předplatili sběratelé a investoři z Prahy.