Litoměřice /FOTO/ - Studentskou hymnou Gaudeamus igitur začalo slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích. K maturantům ve středu 29. května v Hradu promluvil starosta Ladislav Chlupáč, a to i za shromážděné rodiče.

„Rádi vzpomínáme na léta, kdy jsme ukončili studium na střední škole, kdy nám spadl kámen ze srdce. Je to důležitý krok, ale na něj navazují další a další.“ Chlupáč by si přál, aby se většina z maturantů vrátila do regionu. „Potřebujeme to tu rozvíjet, potřebujeme tady vzdělané lidi,“ zdůraznil starosta.