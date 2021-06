Podle starosty Terezína Reného Tomáška vyjde rekonstrukce Žižkových kasáren na zhruba jednu miliardu korun. „Bez podpory státu na to město samo nestačí. Ani na případnou spoluúčast v případě dotace, protože z jedné miliardy je jedno procento 10 milionů korun. Rozpočet města je přitom 50 milionů, z toho volné prostředky jsou asi 5 milionů,“ objasnil Tomášek a připomněl, že obnovou Žižkových kasáren se má už brzy začít zabývat vládní pracovní skupina vytvořená při ministerstvu pro místní rozvoj. Podílet se na řešení problému mají však společně se zástupci Terezína a Ústeckého kraje i další ministerstva.

Zdroj: Deník„Přípravu oprav a jednání skupiny vzniklé loni v létě přibrzdila epidemie koronaviru. Myslím, že jinak bychom dnes byli už podstatně dále,“ poznamenal Tomášek.

Podpořit obnovu Žižkových kasáren a dalších tří bývalých vojenských budov chce i Ústecký kraj. V rámci sdružení Terezín město změny má tři své zástupce ve správní radě. Patří mezi ně i náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák. „Jednoznačně musíme říci, že toto sdružení nemůže mít nikdy ambici samo opravit budovy v Terezíně, ani Žižkovy kasárny. To je skutečně otázka státních investic. To jsou věci, které přesahují rámec kraje. Terezín město změny může být pomocníkem v administraci a v řešení konkrétních situací,“ uvedl Řehák.

Společně s „Žižkáči“ jsou do projektu na obnovu zahrnuty ještě zbrojnice dělostřeleckých kasáren, objekt bývalé vojenské nemocnice a proviantní sklad. Dohromady opravy vyjdou na zhruba tři miliardy.

Jaké bude využití budov po jejich opravě, není ještě zcela jasné. O proviantní sklad už dříve projevilo zájem ministerstvo kultury, které v Terezíně využívá budovu malých pěchotních kasáren v jeho sousedství. Slouží jako depozitář Národního muzea.

Jasněji má město v případě Žižkových kasáren. „Vzhledem k velikosti objektu se nabízí využít ho multifunkčně. V části by tak mohly vzniknout byty a přízemní část by sloužila k podnikatelským účelům, například by se mohlo jednat o obchody nebo služby, ale také o volnočasové aktivity,“ nastínil starosta.

Žižkovy kasárny

přezdívané Velké pěchotní nebo Drážďanské jsou chráněnou kulturní památkou postavenou v letech 1782 až 1783. Během druhé světové války, kdy byl Terezín ghettem, sem byly umisťovány ženy. Bylo tam také vězení. Část objektu se využívala pro divadlo a na kasárenském dvoře směli vězni ghetta hrát fotbal. Po válce využívala dvoupatrový trojkřídlý objekt armáda, která jej definitivně opustila na začátku 90. let 20. století. Od té doby je prázdný a chátrá.