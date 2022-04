Hrubý odhad nákladů na rekonstrukci památkově chráněného objektu přesahuje miliardu korun. Město by tam v budoucnu rádo vidělo byty a prostory pro menší podnikatele. Zázemí by v prostorném objektu mohly podle Bartoše najít také vzdělávací či umělecké instituce.

Ještě loni v září přitom Bartošova předchůdkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Klára Dostálová v Terezíně slibovala na záchranu „Žižkáčů“ zhruba 650 milionů korun z Národního plánu obnovy. „Slíbených 650 milionů korun byla podle mě taková papírová věc s ohledem na Národní plán obnovy a kolik je tam celková možná alokace. Pokud ale děláte projekt, který následně není uznán, a neuplatníte ho, tak se tím následně ohrožuje celý ten pilíř v Národním plánu,“ uvedl Bartoš s tím, že o penězích pro Terezín chce jednat na vládě i v Bruselu. Komplikací ale mohou být napjaté rozpočty.

Cesta k obnově kasáren, které mají vzhledem k historii města podle Bartoše národní význam, vede kombinací státních a krajských zdrojů. Řada fondů, ze kterých by bylo možné na rekonstrukci čerpat, je ale podmíněná hotovou projektovou dokumentací. „Národní plán obnovy je limitován tím, do kdy je nutné mít projekt dokončený a uzavřený. To, že tady bude do tří let funkční objekt dole s krámky a nahoře s byty, není realistické,“ poukázal ministr.

Podle hejtmana Jana Schillera může kraj při obnově kasáren pomoci při přípravách studií a projektové dokumentace. „Musíme mít ale jistotu, že to bude pokračovat dál. Rozhodně nechceme financovat projektovou dokumentaci takzvaně jen do šuplíku,“ řekl hejtman.

Starosta Terezína René Tomášek doufá, že se podaří najít peníze včas. „Samozřejmě jsme po několika návštěvách předchozích ministrů nabyli dojmu, že Národní plán obnovy je cesta pro naše město a rekonstrukci Žižkových kasáren. Musíme se ale chopit druhé příležitosti, se kterou nyní přišel pan ministr,“ komentoval Tomášek s tím, že je rád za pomoc kraje s projektovou dokumentací i za snahu hledat nějaké jiné náhradní řešení, než byl Národní plán obnovy.Žižkovy, nebo také Drážďanské kasárny, postupně chátrají od devadesátých let, kdy z nich odešli poslední vojáci. Obrovskou ránu jim zasadila vichřice Herwart na podzim v roce 2017, kdy se propadla část střechy. Další kus střechy pak odpadl později.

Objekt pravidelně kontroluje statik. „Poslední odhady jsou takové, že máme nějaké dva až tři roky, než se musí zahájit stavební práce, takže nám opravdu teče do bot,“ upozornil terezínský starosta.