V relativně krátké době dvou až tří týdnů mají Terezínští předložit vládě návrh řešení kompletní záchrany střechy. „Polovina dnešní střešní konstrukce by se dala zachránit a zbytek musí být už nový,“ popsal Czetmayer s tím, že vyprojektovat to, udělat výběrové řízení a střechu by obnášelo investici zhruba ve výši 250 milionů během dvou let.

Silná bouřka: v Terezíně se zřítila další část střechy Žižkových kasáren

Havarijní stav střechy v kasárnách řešili Terezínští v Praze spolu se zástupci města Jaroměře, kteří mají obdobné problémy s památkami v josefovské pevnosti. Řeč byla o tom, jak oba areály zachránit a přinést do nich život. V příštích deseti až patnácti letech by na to mělo jít do obou měst kolem deseti miliard ze státního rozpočtu.