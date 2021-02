Pořádný chlap ze sněhu střeží v Žitenicích na Litoměřicku rodinný dům. Obří sněhulák je vysoký 3,7 metru a mistr tesař-klempíř Martin Andráš ho společně s rodinou stavěl tři dny.

Obří sněhulák u rodinného domu v Žitenicích. | Foto: Deník / Karel Pech

"Udělali jsme formy, postupně jsme do nich pěchovali sníh a po odstranění forem jsme sněhuláka vytvarovali. Jeden už tady letos stál, o něco menší, ale brzo roztál, a tak jsme pro radost místních i naší postavili pořádného chlapáka. Doufám, že tady bude stát nějaký ten týden, podle meteorologů bude zima, tak by nám mohl dělat radost až do konce února," říká stavitel.