V Litoměřicích tuto možnost budou mít v následujících dnech v neděli 23. ledna od 14.30 do 16 hodin a poté v úterý 25. ledna od 18.15 do 19.45 hodin. V Lovosicích je zimní stadion pro veřejné bruslení otevřený vždy v sobotu a v neděli od 13 do 15 hodin.

Na zimní stadion v Roudnici nad Labem mohou bruslaři v těch dnech zavítat v sobotu 22. ledna od 14 do 15.30 a pak od 20 do 21.30 hodin. Pro veřejnost jsou tam hodiny vyhrazené také na neděli 23. ledna od 14 do 15.30 hodin.

Další část bývalého litoměřického pivovaru se dočká rekonstrukce

Veřejnost se při vstupu do zimních stadionů musí prokázat bezinfekčností na onemocnění covid-19, tedy ukončeným očkováním nebo certifikátem o prodělané nemoci. Případně pak certifikátem o zahájeném očkování a negativním PCR testem. Tyto podmínky se netýkají dětí do 12 let.