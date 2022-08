Poničené náhrobky a tumby. To jsou jen některé z důvodů vedoucí k tomu, že roudnický židovský hřbitov je nepřístupný. „Je to smutné, protože se jedná o unikátní prostor. Jenže se tam scházeli narkomani a umíte si představit, jaký typ odpadu tam po nich zůstával,“ vysvětlila kurátorka pro práci s veřejností Podřipského muzea Ilona Trefná. „Bohužel i teď se stává, že nám lidi házejí odpadky přes plot,“ smutně dodala. Proto se občas setkává s požadavkem, aby turistům a návštěvníkům půjčili pracovníci muzea klíče od hřbitova. „Ale to neděláme,“ odmítla.