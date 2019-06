Jak zjistil Deník, po jejich odjezdu zavolala zaměstnankyně jednoho z místních obchodů manželovi, ať kocoura odveze na veterinu. Když ho ale chtěl naložit do auta, Mikeš mu utekl do průjezdu u pekárny. Tam ho pak Valterová hledala marně. Na místě nechala letáčky s číslem. Pár dní nato jí zavolali, že je Mikeš mrtvý v popelnici.

Veterinář Ivan Nágl konstatoval v pitevní zprávě 10. května rozsáhlá akutní poranění typická pro zakousnutí psem. Podle obchodnice kocour v době nálezu ještě nebyl zraněný tak, jak prokázala pitva, zakousnutý byl až později. Pokud by ho tedy někdo k ošetření v útulku převezl, nejspíš by přežil.

To, že 3. května brzy odpoledne vyjela hlídka do Novobranské na základě oznámení, potvrdil velitel litoměřické městské policie Ivan Králik. „Hlídka zahlédla pána, který mával v přítomnosti ženy. Sdělil, že v domě na chodbě za dveřmi se už několik dnů nachází poraněná kočka,“ vylíčil okolnosti. To, že může být někoho z domu, prý nikdo nepopřel. Povinnost postarat se o zvíře měl tedy majitel domu nebo útulek. Lidé prý strážníkům řekli, že majitele vyrozumí. Před odjezdem se hlídka přesto snažila dovolat ze soukromého telefonu do útulku v Řepnicích, ale bez výsledku.

Kdyby prý vedoucí útulku Miluši Maskulinisové volali z čísla, které má uložené jako „městskou policii“, zavolala by určitě zpět a vše mohlo dopadnout jinak. Mikešův případ hodnotí jako politováníhodný, ale spolupráci s městskou policií si chválí a na základě popisu události je přesvědčena, že ani v tomto případě strážníci nepochybili.

Králik dodal, že strážníci z dotčené hlídky nejsou školeni ani vycvičeni pro odchyt zvířat. To Valterová, která působí jako strážnice v jiném městě, nechápe. „U nás by nebylo možné, aby v každé hlídce nebyl aspoň jeden člověk, který má odchytové zkoušky,“ reagovala. To, že hlídka nechala starost o zvíře na lidech z ulice, má strážníkům za zlé. „Dalo by se to hodnotit i jako týrání, nechali ho v utrpení, od kterého si sám nemohl pomoci,“ míní žena.

Valterová žádá po starostovi města Ladislavu Chlupáčovi prošetření případu, potrestání strážníků, omluvu a finanční odškodnění. „Mikešovi život nevrátím, ale chci, aby se to už nestalo žádnému jinému zvířeti. Pro otce byl člen rodiny, velmi těžce nese jeho ztrátu,“ uvedla žena. Ta na hlídku městské policie podala trestní oznámení. Mluvčí státní policie Petra Trypesová to potvrdila. „Litoměřičtí policisté přijali oznámení o možném neposkytnutí pomoci zraněnému zvířeti, ke kterému mělo dojít v Novobranské ulici,“ řekla Trypesová. Nyní se policisté oznámením zabývají a prověřují poskytnuté informace.