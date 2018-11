Žena s rakovinou se soudí s pojišťovnou o úhradu léčby. Zatím pomáhají dárci

Hlavní účetní. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - dokončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, praxe účetní minimálně 3 roky, - odpovědnost za vedení účetnictví výrobní společnosti, - zpracování účetních uzávěrek (měsíční, čtvrtletní, roční), zpracování podkladů pro účetní audit, - velmi dobrá praktická a teoretická znalost účetních a daňových předpisů zejména v oblasti majetku a DPH , - tvorba reportů a podkladů pro vedení společnosti , - zpracování přijatých a vydaných faktur, pořizování běžných účetních zápisů, - vedení korunové pokladny, - zpracování podkladů pro banky, statistické výkazy, - znalost ekonomického systému PREMIER výhodou, - aktivní přístup k práci, ochota učit se nové věci, flexibilita, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, odolnost vůči stresu, - zaškolení dle dohody na základě DPP v období od 1.11.2018-31.1.2019 , - nástupní mzda 25 000 - 30 000 Kč dle zkušeností, nástup na HPP od 1.2.2019 (po dohodě možné i dříve), Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: osobně, e-mailem, nebo telefonicky po-pá od 7:00 do 15:30 hod.. Pracoviště: Mencl guss s.r.o. - provozovna roudnice nad labem, Kratochvílova, č.p. 1107, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Hana Počtová, +420 727 879 841,412 871 102.

Pomocníci v kuchyni pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: příprava pokrmů, výroba salátů, knedlíků, fritování. Jídlo a nápoje zdarma. PP na rok. Dlouhý týden, pondělí 8 - 20, úterý 9 - 21, pátek 8 - 20, sobota 9 - 21, neděle 8 - 20. Krátký týden, středa 9 - 21, čtvrtek 8 - 20 hod. Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky, každou středu osobní jednání od 10.30 hod. do 14.00 hod. na uvedené adrese.. Pracoviště: Petr paveza, 411 31 Velemín. Informace: Blanka Pavezová, +420 736 670 484.

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme do svého týmu zaměstnance na pozici ŘIDIČ sk. B+ E , Náplň práce: čištění, rozvoz a svoz mobilních toalet a ostatních produktů naší společnosti, dále také obsluha vozidla., Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B+E, časovou flexibilitu, fyzickou zdatnost a spolehlivost., Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, zázemí ve stabilní společnosti a další benefity, mobilní telefon, přispíváme na cestu do zaměstnání., Způsob prvního kontaktu: telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Wc servis s.r.o. - pracoviště lovosice, Svatopluka Čecha, č.p. 52, 410 02 Lovosice 2. Informace: Jan Kovář, +420 774 568 040.