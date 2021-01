Oldřich Kotyza byl archeologem raného a vrcholného středověku. Orientoval se i v pravěké archeologii a představoval evropskou badatelskou špičku v oblasti historické klimatologie. Během své profesní dráhy učil také na Západočeské univerzitě v Plzni. Byl autorem několika odborných monografií, studií i výstav.

Byl rovněž vedoucím mnoha terénních archeologických výzkumů, a to jak v Litoměřicích, jejich okolí, v Roudnici nad Labem i na jiných místech regionu.

Informaci o úmrtí zvěřejnilo Oblastní muzeum v Litoměřicích. Archeologa sužovala dlouhodobá nemoc, které nakonec podlehl.

Za Oldřichem Kotyzou



Zemřel dobrý člověk a odborník každým coulem, zemřel PhDr. Oldřich Kotyza, archeolog litoměřického muzea. Bylo mu nedožitých 58 let. Jen těžko se chce věřit tomu, že už tě, Oldo, nikdy nepotkám na náměstí v Litoměřicích s tím cigárkem v koutku úst a v oblaku dýmu.



Znali jsme se spolu téměř třicet pět let a když jsme se potkali, tak moje první věta byla: „Čus Oldo, tak co, vyhrabal jsi nějakou kostičku, že bychom něco nafotili?" A on říká: "Zatím ne, ale až něco vyhrabu, zavolám.“ Bohužel už nezavolá a to je mi hrozně líto. Měl jsem tu čest sdílet jeho radost z práce, když odkrýval pozůstatky minulých generací, s jeho odborným výkladem, který nám laikům vždy trošku polidštil.



Dalo by se psát dál a dál, ale srdce bolí, a tak se tam nahoře měj, Oldo, krásně a až budeš chodit na procházku po té nebeské cestě, tak pozdravuj Pavla Lola, který tě o měsíc předběhl. Ať je ti, Oldo, kamaráde, země lehká.



Karel Pech