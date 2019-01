Lovosice – V neděli 25. července zemřel Roderick Slavík, fotograf-výtvarník, reportér, ekolog a velký ctitel Českého středohoří.

Roderick Slavík. | Foto: archiv

Pěšky prošel touto romantickou krajinou několik tisíc kilometrů, většinou i se svým psím kamarádem. České středohoří fotografoval přes třicet let, propagoval je v novinách, časopisech, brožurkách, kalendářích a nyní i na internetu.

Býval také ekologem projektu Cykloturistické magistrály Most - Doksy. Uskutečnil řadu samostatných výstav s tématem krajiny Českého středohoří. Jeho velké fotografické obrazy Českého středohoří zdobí trvale interiéry kanceláří, městských a obecních úřadů, ordinací i soukromých bytů.

Jeho dílem jsou tónované fotografie v kalendářích 1995 a 2000. Poslední reprezentační kalendář vydal Městský úřad Lovosice na rok 2010, s barevnými panoramatickými fotografiemi Českého středohoří a s básněmi Vlasty Tinkové.



Společně s paní Janou Haasovou byl u zrodu myšlenky zřídit v Lovosicích galerii Porta Bohemica s obrazy, fotografiemi, časopisy a dalšími předměty týkajícími se Českého středohoří.



Galerie byla otevřena v ulici Osvoboditelů 28. září 2007 a fungovala pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody až do února letošního roku. Byly zde zastoupeny obrazy a fotografie řady více či méně známých umělců, Františka Hory, Václava Aloise Šrůtka, Jany Haasové, Milana Hladíka, Antonína Baráka, Rodericka Slavíka, Petra Urbana a dalších umělců. Dokud byl zdráv, byl v galerii přítomen Roderick Slavík osobně.



Roderick Slavík byl rovněž šéfredaktorem prvního lovosického porevolučního měsíčníku Lovosické Listy a jeho pokračovatele Lovosické Noviny. Přispíval také do třetího měsíčníku Lovosický dnešek, a to hlavně články o Chráněné krajinné oblasti České středohoří a o památkových objektech. Byl také dopisovatelem Litoměřického Deníku, jeho příspěvky, texty i fotografie byly převážně z oblasti ekologie.



Jeho odchod z tohoto světa je pro Lovosice velkou ztrátou. Jeho posledním snem bylo změnit Osmičku v nádherný reprezentační lesopark, který by byl pýchou Lovosic. Uskutečnění této vize se už nedožil.



Životopis Rodericka Slavíka

Roderick Slavík se narodil 7. září 1941 ve Vysokém Mýtě. V mládí se s rodiči často stěhoval, proto bez váhání opustil i Prahu a odešel v r. 1972 z bytových důvodů do Lovosic. Zde začal pracovat jako směnový pracovník na provoze kyseliny dusičné v Severočeských chemických závodech. K fotografii ho přivedl otec, vášnivý fotoamatér. Už jako třináctiletý začal fotografovat krajinu - Beskydy, jižní Čechy. Spolu s nadšením pro fotografii ho od mládí provázela láska k přírodě. Po dvou letech práce na směny přešel do propagace SCHZ jako profesionální fotograf.



K 1. lednu 1980 odešel na „volnou nohu“. Vlastním impulzem k tomuto kroku byla potřeba kvalitní přípravy putovní výstavy pro tehdejší NDR s názvem Umělecké fotografie ze severních Čech, která prošla skoro všemi většími východoněmeckými městy včetně Berlína, Drážďan, Lipska a dalšími. Jeho fotografie byly publikovány v Průboji, Proudu a dalších novinách a časopisech a pracoval také pro Svazarm.



V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Lovosicích a v období 1990 - 94 členem městského zastupitelstva v Lovosicích. Několik let byl také předsedou komise životního prostředí MěÚ v Lovosicích. Znovu byl do Zastupitelstva Města Lovosice zvolen jako nezávislý na kandidátce ČSSD na období 2006-2010. Byl předním členem mnoha ekologických seskupení - předsedou ZO Českého svazu ochránců přírody v Lovosicích, patronem ekologického sdružení Přátelé přírody v Ústí nad Labem, členem ekologického sdružení Děti země (zde zasedal v porotě pro udělení titulu „Ropák roku“ a „Zelená perla“) a členem GREENPEACE (od této organizace měl i mezinárodní pas země „Waveland“).



V posledních letech byly uskutečněny jeho další výstavy s tématem „České středohoří“ v Praze (Vysokoškolský klub 5. května), v Lovosicích, Úštěku, Mostě, Litoměřicích, Ústí nad Labem - kostel sv. Vojtěcha a jinde. Nakladatelství Magnum vydalo po roce 1990 obnovenou publikaci jeho fotografií „České středohoří“ a v současnosti připravoval fotograf pro tisk „Velkou knihu Českého středohoří“. Jejího vydání se už bohužel nedočkal.

Eva Hozmanová