Po válce se usadil v obci Polepy na Litoměřicku. Po roce 1989 působil v čele Československé obce legionářské a v Českém svazu bojovníků za svobodu litoměřického okresu. O jeho úmrtí informovalo na svém webu ministerstvo obrany.

Projekt Paměť národa v medailonku Václava Kuchynky připomíná, že válečný hrdina se narodil 13. září 1925 ve vesničce Český Závidov u východní hranice tehdy polské západní Volyně do rodiny Václava a Xénie, rozené Tintěrové. Václav Kuchynka mladší se vyučil v oboru elektro-rádio, což ovlivnilo i jeho pozdější zařazení ke spojařům 1. čs. armádního sboru.

Za sovětské okupace v roce 1939 se jeho rodina, jako ostatní soukromí hospodáři, musela podvolit zemědělské kolektivizaci.

„Za nacistické okupace v letech 1941 až 1944 se Václav Kuchynka stal svědkem hromadného vraždění Židů z nedalekého Ostrohu i řádění ukrajinských band, zejména skupiny svého bývalého spolužáka Petra Prichoďka. V téže době se aktivně podílel na činnosti závidovské odnože odbojové organizace volyňských Čechů Blaník,“ uvádí web Paměti národa.



K 1. čs. armádnímu sboru vstoupil na jaře 1944, kdy absolvoval výcvik v Jefremově poblíž Moskvy. Prodělal také celé karpatsko-dukelské tažení i pozdější osvobozování Československa.

Po válce obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání a usadil v Polepech na Litoměřicku. Do kolektivizace hospodařil na vlastním, po ní nastoupil do tamního JZD. Se svou manželkou Boženou měl syny Karla, Václava a Zdeňka. Do hodnosti brigádního generála ho v roce 2017 povýšil prezident Miloš Zeman.



Pohřeb Václava Kuchynky i s vojenskými poctami se bude konat v pondělí 21. prosince v Litoměřicích v rodinném kruhu.