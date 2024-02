Protestující zemědělci se svou technikou odjeli z pražské magistrály, většina se vrací zpět domů, uvedla policie v pondělí 19. února po 15. hodině na síti X. Koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi (ČT) hovořil o „ukradeném protestu“. Části zemědělců se podle něj nelíbí provolávání protivládních hesel, chtěli poklidný protest. Podle serveru Novinky.cz se domů vrací přibližně 230 lidí a stejný počet strojů.

Demonstrace zemědělců před ministerstvem zemědělství a blokáda pražské magistrály. | Video: Deník/Radek Cihla

„Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není, co my jsme chtěli. My jsme chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš protest jsou traktory na magistrále, zemědělci. Ale my jsme tady dnes v menšině,“ uvedl Malý v ČT.

Ministr zemědělství Marek Výborný dnes ČTK řekl, že preferuje jednání u kulatého stolu než protest na ulicích. Organizátoři, ke kterým patří předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, podle něj ale sledují vlastní politické cíle a zemědělce nezastupují.

Stovky traktorů a dalších zemědělských strojů přijely dnes brzy ráno do Prahy kvůli protestu zemědělců. Před 06:00 dorazili protestující před ministerstvo zemědělství, kde později ministrovi zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL) předali dopis se svými požadavky. Výborný ale řekl ČTK, že organizátoři akce sledují politické cíle a změny v zemědělství s nimi konzultovat nehodlá. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl na síti X, že se pořadatelé protestu netají podporou Kremlu. Protestní jízda farmářů částečně zablokovala pražskou magistrálu a v centru Prahy na chvíli omezila provoz tramvají. Větší dopravní problémy nezpůsobila.

Do Prahy zamířilo asi 500 kusů zemědělské techniky, uvedla kolem 05:30 policie na síti X. Organizátoři akce dřív uváděli, že by dnes mohlo do Prahy přijet 600 až 1000 traktorů a dalších strojů. Například zemědělci ze Strakonicka a Písecka uvedli podle České televize, že desítky účastníků z regionu nakonec jízdu odřekly. Mluvčí protestu Daniel Sterzik dnes řekl ČTK, že přijelo více než 500 traktorů a dorazí i lidé v asi 4000 osobních autech. Protesty podle něj budou trvat do úterka.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk řekl kolem 05:00, kdy už traktory přijížděly do Prahy, že se neobjevily větší dopravní problémy. Podle předem ohlášeného plánu organizátorů přijížděli farmáři do města z několika stran. Podle webu pražské Technické správy komunikací byla ráno zdržení v řádu minut v ulicích na příjezdu do Prahy a následně i v centru. Protestující částečně zablokovali magistrálu v centru. Zemědělská technika tam stála ráno v souvislé koloně, ale v každém směru zůstal jeden pruh volný pro průjezd ostatních aut. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) řekl České televizi, že byla zaznamenána i jedna nehoda traktoru, ale bez vážnějších následků.

Desítky kusů techniky protestujících dorazily před 06:00 k sídlu ministerstva zemědělství v Praze, které bylo hlavním cílem protestní jízdy. Příjezd k ministerstvu zemědělci doprovázeli troubením. Na technice visely české vlajky i transparenty, například s nápisem "Jsme zemědělci, nejsme podporovatelé Ruska, Fialo!!!". Protestující řekli ČTK, že jim vadí zejména vysoké ceny energií, byrokracie či podle nich nesmyslně nastavený Green Deal, tedy unijní Zelená dohoda pro Evropu. Mezi protestující a novináře přišel ráno před úřad ministr Výborný. S účastníky demonstrace diskutoval, někteří na něj podle zpravodaje ČTK pískali, bučeli a volali „Hanba“ nebo „Demise“.

Kolem 11:00 pak účastníci akce předali ministrovi dopis s požadavkem, aby vláda odstoupila od Green Dealu, jehož cílem je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. Výborný uvedl, že na dopis odpoví.

Výborný řekl ČTK k dnešní akci, od které se distancovaly velké zemědělské organizace, že preferuje spíš jednání u kulatého stolu než protest na ulicích. Organizátoři, ke kterým patří předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, podle ministra sledují vlastní politické cíle a zemědělce nezastupují.

„To, že bych teď konkrétní kroky nebo změny, které v oblasti zemědělství v ČR plánujeme, komunikoval nebo konzultoval s panem Dufkem, nepovažuji za důvodné. V tom jednoznačně jednám s těmi třemi nevládními organizacemi (Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství), to jsou pro mě partneři, ti jsou pro mě důležití,“ řekl Výborný. Nezpochybňuje ale problémy, se kterými se čeští zemědělci potýkají, dodal.

Premiér Fiala na síti X uvedl, že dnešní protesty nemají mnoho společného s bojem za podmínky zemědělců. „Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají například svou podporou Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců,“ uvedl. Se skutečnými zástupci zemědělců podle něj vláda o podpoře farmářů jedná.

Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se od dnešního protestu distancovaly. Komora ale podle mluvčí organizace Barbory Pánkové rozumí frustraci farmářů z přístupu politiků k problémům v zemědělství. Proto farmáře komora vyzvala k účasti při celoevropských protestech ve čtvrtek.

I někteří farmáři z Ústecka, kteří se dnešní akce účastní, se od organizátorů protestu distancovali. ČTK řekli, že jsou na protestu jen za sebe. Část jejich známých údajně účast odřekla, když viděla, jak se o demonstraci mluví v médiích.

Provoz pražské MHD protest zatím výrazněji nenarušil. Na půl hodiny byl ráno přerušen provoz tramvají na Vinohradské ulici a zpoždění měly tramvaje na náměstí I.P. Pavlova. Dvě hodiny byl zastavený provoz části autobusové linky H1, určené pro přepravu handicapovaných, podle informací pražského dopravního podniku a společnosti Ropid, která plánuje pražskou veřejnou dopravu. Policisté v Praze zaznamenali několik přestupků ze strany protestujících, například porušení zákazu zastavení.

Zemědělský svaz už dříve uvedl, že podle jeho interního průzkumu klesl loni zisk zemědělských firem na 8,7 miliardy korun z 22 miliard v roce 2022. Dotace zemědělcům, ale i potravinářům a lesníkům, rozděluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který bude letos hospodařit s 38,9 miliardy korun, meziročně jde o snížení o zhruba 800 milionů korun. Většina peněz pochází z evropských fondů, letos to bude téměř 29 miliard korun.