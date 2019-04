O finanční odškodnění požádala například společnost Astur ve Straškově – Vodochodech. „Vyčíslené ztráty jdou u větších firem do milionů, my jsme jen u cukrovky měli poloviční výnosy a na jejich tržbách jsme tratili zhruba osm milionů korun. Jediná plodina, jež dávala loni slušný výnos, byl hrách na zrno, který z větší části zpracováváme na krmné směsi pro výkrm prasat,“ popsal ředitel firmy Miroslav Novák.

Podnik pro zajištění dávek krmení pro prasata a smluvní výkrm býků počítá každý rok s nutnou rezervní zásobou, která mu pomůže pokrýt vzniklé problémy. „Zimu jsme překonali a dokonce jsme mohli být i solidární k jiným chovatelům dobytka v regionu, kteří se do problémů dostali. Těm jsme vypomohli dodávkou zhruba 1 500 tun siláže,“ dodal Novák.

I zemědělské družstvo Klapý mělo problém s nízkou produkcí krmných plodin. Jde o 1 z 5 zemědělských firem, které provozují na území okresu bioplynové stanice. Jejich „krmivovou dávku“ totiž vedle kejdy ze stájí s hovězím dobytkem tvoří siláž z kukuřice, které se urodilo málo. „Loni naše bioplynka spotřebovala 7 700 tun kukuřice a do sítě dodala 4 450 MWh elektrické energie. Pro její zimní provoz a udržení výkonu na 98,5 procenta jsme museli upravit dávkování v podobě mixu s přídavkem hnoje a hrachové senáže,“ vysvětlil mechanizátor firmy František Němec.

Klapští mají v tuto chvíli vysetu kukuřici na 100 hektarech, celkově jí vysejí o 35 hektarů víc, a to na úkor snížení ploch s cukrovkou. „U kukuřice byly loni vůbec největší ztráty. Proto jsme vyseli na konci léta o 15 hektarů víc ozimého krmného žita, kterým jsme část siláže nahradili. Většinu plodin sejeme bezorebným způsobem, aby se co nejméně sahalo do půdy a nedocházelo k úbytku vláhy. Nemáme závlahy a zdroj vody v nádržích využíváme přednostně pro kapénkovou závlahu 45 hektarů sadů,“ doplnil ředitel družstva Otakar Šašek.

Zásoby krmiva pro 1 350 kusů hovězího dobytka si každý rok vytváří také společnost Agrokomplex v Bohušovicích nad Ohří. „Protože využíváme závlahy z Labe, neměli jsme loni tak velký problém s krmivem jako jiné firmy. Díky závlaze jsme uskutečnili na ploše 40 hektarů tři seče trav a jetelovin a sklízeli ozimé žito. Letos jsme ukončili pěstování řepky a část uvolněných ploch využíváme pro pěstování pícnin,“ prozradil ředitel Agrokomplexu Ivo Kadeřábek.

Na všechny se nedostane

Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na kompenzace škod vzniklých kvůli suchu dvě miliardy korun, žádosti poškozených jsou ale o čtvrt miliardy vyšší. Přijetí žádostí o dotace byly rozděleny do dvou fází. V první pro odškodnění produkce krmných plodin přijal Státní zemědělský a intervenční fond 9 600 žádostí se sumou 961 milionů korun, ve druhé k odškodnění ztrát produkčních plodin 3 619 žádostí s částkou 1,3 miliardy korun.