Hejtmanství začalo šetřit na dotacích, na které si v uplynulých letech zvykla řada organizací i podnikatelů v regionu. Kraj tak činí kvůli mimořádným nákladům na krocení koronavirové krize i očekávanému propadu daňových příjmů. Někteří žadatelé se ale ozývají proti plošnému pozastavení dotačních programů, o němž rozhodovali zastupitelé začátkem týdne.

Apelovat na ně se kvůli tomu osobně vypravil zemědělec z Litoměřicka Antonín Štěpanovský (KDU-ČSL). Žádal, aby zachovali dotační program na investice, inovace a projekty zemědělců. Člen Asociace soukromého zemědělství (ASZ) mluvil i za řadu kolegů, pro jejichž rozvoj je tato podpora zásadní. „Jde na opravy chlévů, stodol, budování skladů či nákup technologií,“ přiblížil Štěpanovský s tím, že z těchto prací či investic navíc těží další řemeslníci či podnikatelé v regionu. Hejtman nevyloučil, že kraj své zásahy ještě přehodnotí.

Pro to, jak kraj dosud zemědělce podporoval, měl přitom Štěpanovský jen slova chvály. „Tento dotační program je chloubou kraje. Jako jeden z mála takto transparentně, účelně, efektivně a nebyrokraticky podporuje sektor zemědělství,“ zmínil.

Pro zemědělce, zvlášť při panujícím suchu, jsou dotace zásadním faktorem jejich rozvoje nebo aspoň udržení při životě. „Stát kompenzuje setrvale nízké výkupní ceny našich komodit, a tedy i nižší ceny českých potravin, ale především podporuje péči o krajinu,“ uvedl Štěpanovský.

Každoroční dotace, které hejtmanství zemědělcům poskytovalo, pokrývaly jenom část rozpočtu projektů úspěšných žadatelů z regionu. Ty na letošní rok přitom už podali. „V tuto chvíli už kraj mohl vyhodnocovat, analyzovat, vybrat více či méně vhodné,“ je přesvědčen zemědělec, že plošné pozastavení dotačního titulu nebylo správné. „Kraj v tomto programu až zpětně proplácí část nákladů, které zemědělec prokazatelně investoval. Je zde možnost absolutní kontroly,“ doplnil Štěpanovský.

Podpora kraje je velmi důležitá

Podpořil ho zastupitel Jaroslav Foldyna (nestraník). „Krajská dotační politika do zemědělství je v této chvíli velmi důležitá, prosím, nerušme ji,“ apeloval na kolegy s tím, že i díky dotacím z hejtmanství se mohli místní sedláci snažit o znovuzískání konkurenceschopnosti českého zemědělství. K současnému stavu si zastupitel nebral servítky.

„Stali jsme se otroky špatné dotační politiky Evropské unie, kdy jsme přišli o řadu komodit zemědělství, které jsou dotovány z evropských peněz, a naše zemědělství šlo na hrnec,“ plédoval Foldyna.

Zastupitelé nicméně v pondělí rozhodli o pozastavení dotací pro zemědělce. Styl, s jakým se s jeho příspěvkem vypořádali, se Štěpanovskému nelíbil. „První náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD) si svolal předsedy klubů, aby ukáznil zastupitele, a vše hladce prošlo. Přerušil diskuzi, nedal šanci selskému rozumu, ale chtěl jen tvrdě prohlasovat předjednané body,“ komentoval zemědělec.

Podle následného úterního vyjádření hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) ale možná není ještě všechno ztraceno. „Je ještě červnové a zářijové zastupitelstvo. V úplně odůvodnitelných momentech se na to můžeme podívat. A pokud se najdou peníze, tak by se případně některý ten titul upřesnil,“ řekl Bubeníček. Že na to ale skutečně budou prostředky, to teď příliš pravděpodobné není. Pondělní zastupitelstvo schválilo nejen mimořádných 70 milionů pro podporu OSVČ v regionu, ale i podání nabídky 63 milionů korun za rumburskou nemocnici, přestože podle řady radních měla být částka daleko nižší.

Složitou situaci, v níž teď kraj je, chápe předseda ASZ Jaroslav Šebek, který hospodaří na rodinném statku v Kyškovicích na Podřipsku. Udržení letitých podpor pro zemědělce od kraje nicméně nadále pokládá za důležité. „Pomohlo to zejména menším zemědělcům, pro které jiná podpora není. Zvelebovala se z toho v podstatě i obec, používali to na nové fasády, okna nebo střechy, ale i na nákup použitých zemědělských strojů či budování malých zpracovatelských kapacit,“ ohlédl se Šebek.

Peníze, kterými kraj každoročně podporoval určitým podílem jejich projekty, budou drobným regionálním zemědělcům chybět. „Řada sedláků s tím už letos počítala. Jednotlivcům jdou zpravidla řádově desítky tisíc, které jim ale skutečně pomůžou. Budeme rádi, pokud hejtmanství své rozhodnutí ještě přehodnotí,“ uzavřel předseda ASZ.