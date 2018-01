Zeman, nebo Drahoš? Koho chcete vy? HLASUJTE

Ústecký kraj - Tento pátek a sobotu si Češi zvolí svého prezidenta. Miloše Zemana a Jiřího Drahoše čekají tento týden ostré televizní debaty, pak přijde rozhodnutí. Koho na Pražském hradě chcete nyní vidět vy? Hlasujte v naší anketě.

Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, ekonom, prognostik a třetí prezident České republiky. Úřadu se ujal složením slibu dne 8. března 2013.

V období 1993–2001 působil jako předseda České strany sociálně demokratické. V letech 1996–1998 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři roky byl předsedou sociálnědemokratické vládymenšinového charakteru, jejíž existence byla umožněna na základě tzv. „opoziční smlouvy“ s Občanskou demokratickou stranou.

Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky v roce 2003 odešel na sedm let z politiky. V březnu 2010 se stal předsedou nově založené Strany Práv Občanů ZEMANOVCI. Na funkci rezignoval po parlamentních volbách 2010, ve kterých se strana nedostala do sněmovny.

V přímé volbě v roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem České republiky a zároveň historicky prvním českým prezidentem zvoleným přímou volbou. První kolo vyhrál a v rozhodujícím druhém kole zvítězil nad tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.

Jiří Drahoš (* 20. února 1949 Český Těšín) je český vědec, chemik, vysokoškolský učitel a kandidát na úřad prezidenta České republiky ve volbách 2018, kde spolu s Milošem Zemanem postoupil do druhého kola.

Dětství prožil v Jablunkově ve Slezsku, kde v roce 1967 maturoval na střední všeobecně vzdělávací škole. O pět let později vystudoval fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Následně nastoupil do Ústavu chemických procesů Československé akademie věd. V oboru chemické inženýrství se habilitoval roku 1994 a devět let poté byl jmenován profesorem. V období 2009 až 2017 zastával funkci předsedy Akademie věd České republiky. V roce 2012 byl vyznamenán Medailí Za zásluhyv oblasti vědy.

Zájem kandidovat v prezidentských volbách 2018 veřejně oznámil 28. března 2017. O post hlavy státu se rozhodl usilovat jako nezávislý kandidát. V listopadu 2017 se díky podpoře 141 234 podpisů občanů, které Ministerstvo vnitra započetlo na petici, stal jedním z devíti prezidentských kandidátů.