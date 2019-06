Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje nízkonákladovou variantu opravy v místě šest let starého sesuvu v Českém středohoří. Kvůli němu musejí cestující přesedat na náhradní autobusovou dopravu.

Nově zvažovaná oprava trati 097 by byla výrazně levnější než před rokem uváděných 800 milionů korun, což bylo pro ministerstvo dopravy příliš. V úseku totiž jezdilo před sesuvem průměrně 45 lidí v každém spoji. To se zdálo úředníkům málo na to, aby se taková investice vyplatila. „Podle odborného odhadu se jeví obhájení ekonomické efektivity celé této akce jako nereálné,“ uvedli dříve zástupci rezortu.

Správci železniční cesty jim ale nyní předložili alternativu k nákladné opravě. „Projednáváme nové zadání záměru projektu stavby,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že oproti předchozí dokumentaci se uvažuje s jejím menším rozsahem. Hlavním motivem je podle něj tlak Ústeckého kraje, který stále požaduje obnovu provozu v celé délce trati.

To, že úspornou variantu hejtmanství se SŽDC konzultovalo, potvrdila jeho mluvčí Lucie Dosedělová. „Krajský úřad k ní měl několik připomínek, ale v souhrnu ji podporujeme a považujeme ji za možné řešení,“ informovala Dosedělová.

Cena ani termín zatím nejsou

SŽDC se v úsporné variantě obejde bez velkorysé přestavby trati s novými přejezdy a mostem. Odhady nákladů zatím nemá, měly by ale být výrazně nižší než původních 800 milionů. K dispozici však zatím nejsou ani žádné termíny realizace obnovy.

Obrat kvituje Jan Vondrouš, který dříve inicioval petici za obnovu trati. „Díky bohu, že se SŽDC po tolika letech snaží zachovat jako správný hospodář a opravit svůj majetek. Ten šest let prakticky jen hnije. I základní obnova a převedení tratě do zjednodušeného provozu, kdy celou trať řídí jeden dispečer podle předpisu D3, je obrovský krok dopředu,“ poznamenal aktivista.

Nový plán ale nepřijímá bez výhrad. „Pokud dojde k zastavení provozu z důvodu rekonstrukce, bylo by nasnadě celou trať uvést do takového stavu, aby byla alespoň částečně schopná konkurovat silniční dopravě,“ zmínil aktivista. „Jestli provoz na trati bude stát o pár měsíců déle z důvodů kvalitní rekonstrukce, je už minimální problém. Ta trať by si zasloužila revitalizaci v podobě, jaká nyní probíhá na trati Lovosice – Louny,“ je přesvědčený Vondrouš.

Jednokolejnou regionální trať Lovosice – Teplice vystavěla společnost Ústecko-teplická dráha jako první úsek Severočeské transverzálky, dříve nejdelší místní dráhy v českých zemích. Provoz zahájila v roce 1897.

Původně trať sloužila i k rychlíkovému spojení Teplic s Libercem a dopravě uhlí k Labi, postupem času pozbyla významu. Po roce 2000 zde železničáři zavedli jen místní osobní dopravu.

7. června 2013 trať postihl sesuv půdy, který poškodil úsek mezi Chotiměří a Radejčínem. Z Lovosic byla zavedena náhradní autobusová doprava a osobní vlaky končí jízdu v Radejčíně.