Ústecký kraj - Od začátku roku uběhly teprve dva týdny, někteří lidé v Ústeckém kraji ovšem začínají pociťovat změny ve své peněžence už nyní. Vedle vody, elektřiny nebo tepla zdražila například také krajská autobusová doprava.

Ilustrační foto | Foto: Jan Pristáš

Své o tom ví cestující Kateřina, která využívá linku 457 z Habrovan do krajského Ústí nad Labem. „Dříve jsem platila 25 korun, nyní 26. Zdražil také měsíční kupon, který stál 650 korun, teď za něj dám 676 korun. Když jsem začala jezdit hned po Novém roce, tak o zdražení nevěděl ani řidič,“ popisuje Kateřina.

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách přitom od začátku roku nově spadá do nižší sazby DPH, místo nynějších 15 procent to je 10 procent. „Ústecký kraj se už v minulosti rozhodl, že bude zdražovat každé dva roky, aby to zákazníci pocítili co možná nejméně. Zvyšovali jsme tarif základního jízdného pouze o inflaci, nejkratší vzdálenosti o jednu korunu, u dražších jízdenek o dvě koruny,“ vysvětluje vedoucí dopravního odboru krajského úřadu Jindřich Franěk.

Studenti a senioři nadále mají slevu na jízdném 75 %, která se týká jak autobusů, tak kupříkladu také vlaků, lodí nebo MHD.

Krajská autobusová doprava byla v posledních měsících pod drobnohledem hlavně kvůli neshodám s dopravcem TD Bus (bývalý BusLine), který autobusová spojení zajišťoval. Začátkem ledna dopravce kvůli ekonomické a personální situaci nečekaně odstoupil od smlouvy s Ústeckým krajem v oblastech Podbořanska, Vejprtska a Lounska západ. Hrozící kolaps odvrátila pomoc ostatních dopravců, kteří zajišťují dopravu dodnes.

Do budoucna se dá očekávat, že zmíněné oblasti převezme Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), jež od začátku ledna po TD Busu zajišťuje také oblasti Litoměřicka, Lovosicka a Lounska. Už v září si DSÚK pod svá křídla vzala též Ústecko a Děčínsko.

Momentálně je autobusová doprava ohrožená kvůli špatným klimatickým podmínkám. „Do odvolání je zrušená autobusová doprava do Výsluní na Chomutovsku,“ uvádí aktuálně web krajského úřadu.