Už během covidových opatření začaly vznikat černé „hospody“, kde se scházejí chlapi na kus řeči a pivo. Jeden koupí soudek, jiný dodá pípu a společně se na konzumaci složí. „Vyjde to mnohem levněji. Pípa se dá koupit běžně, stejně jako soudek. Sám do jedné takové „hospody“ chodím už od covidu, kdy kvůli vládním zákazům začaly podniky krachovat. A bude hůř,“ prorokoval jeden z hostů.

„Kolega, se kterým chodím na pivo do hospody, v tom má jasno. Místo tří piv, která si pravidelně dával v minulosti, teď vypije dvě a tvrdí hospodskému, že pokud ještě zdraží, tak zůstane u jednoho,“ tvrdí důchodce Bohumil Halfar. Sám je natolik mírný a občasný konzument, že cena piva v jeho rozpočtu nehraje nijak zásadní roli.

Politikaření s alkoholem

Aktuální vládní balíček se vedle hokeje stal jedním z horkých hospodských témat. „Pokud by byl zdaněný veškerý alkohol, tak to chápu jako krok vlády směrem k boji proti alkoholismu, ale pokud má víno výjimku, tak je to nějaké divné. Nerozumím tomu, ale vidím v tom vůči pivu nespravedlnost. Asi nejde o alkohol, ale o politiku. Tak si prostě dám o jedno míň,“ svěřil se milovník piva Jaroslav Uhlíř. „Když jsme šli posledně na pivo na vandru, tak vesnická hospoda byla zavřená. A to jsme tam šli na jistotu, před dvěma týdny jsme si v ní dali pivo i jídlo. Prý nebyli schopni zaplatit zaměstnance,“ vzpomněl na svou zkušenost Uhlíř.

Pivo spadlo do nižší sazby DPH během lockdownu za pandemie covid-19 v květnu 2020. Babišova vláda tak chtěla ulevit hospodským. Těm je nyní z návratu do vyšší sazby smutno. „Samozřejmě, že budu muset zdražit, ale přiznám se, že už jsem z toho zdražování unavená. Co se týče hostů, tak to vidím tak, že novým zákazníkům to bude jedno a štamgasti nadávají v hospodě už teď,“ shrnula situaci nájemkyně hospody v Úštěku na nádraží Lenka Fritscheová.

„Zdražit budeme muset stoprocentně, jenže nikdo vám neřekne o kolik. Rozhodně to bude v procentech, možná až 10 %. Nejde totiž jen o navýšenou spotřební daň, ale zároveň nám nejspíš opět zvednou cenu pivovary. Byť naši hospodu drží štamgasti, tak i ti mohou na cenu piva zareagovat, takže je potřeba k tomu přistupovat opravdu citlivě,“ varoval majitel restaurace na litoměřickém Horním nádraží Pavel Kmoníček.

Podle něj záleží na situaci v celé společnosti. Na růstu platů a ochotě utrácet. „Já jsem celý život optimista, a pokud bych jen brečel a zoufal si, tak si nijak nepomůžu. Je potřeba se situaci přizpůsobit,“ dodal Kmoníček.

O svou zkušenost se podělil i majitel lovosické hospody u Berešů. „Snažím se vyjednávat cenu piva co nejnižší, ale co je mi to platné, když si chlapi můžou koupit lahváče nebo petku s pivem až třikrát levněji než v hospodě. Já musím platit provoz, lidi a s cenou jít dolů nejde. A už vůbec ne ve chvíli, kdy pivovary stále tlačí na cenu. Co se zvýšené spotřební daně týče, tak je těžké se vyjádřit, vůbec netuším, co bude třeba na podzim, už teď držím hospodu na samotné hranici existence,“ řekl Libor Bereš.