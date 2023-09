Jiný pohled na to ale mají zájemci o řidičák, jež tvoří převážně mladí lidé ve věku 18 let a jejich rodiče, kteří to platí. Například Jana Kratochvílová ze Žatce má dva syny. Jeden dělal autoškolu před několika lety, to platili lehce přes 10 tisíc korun. „Mladší chce jít do autoškoly teď, musíme si už připravit 15 tisíc. To je pro nás hodně peněz, budeme se muset kvůli tomu uskromnit v rodinném rozpočtu jinde,“ uvedla Jana Kratochvílová.

Ve městě jsou nyní tři autoškoly, jednu z nich provozuje Vladimír Dolejš. „V poslední době zdražily nájmy za učebny, pohonné hmoty, servisy za auta, jejich opotřebení při jízdách je velké. Ceny letí nahoru komplexně,“ popsal důvod, proč jde nahoru i cena autoškoly.

Prostor pro další zdražení v obecné rovině vidí. „Řidičský průkaz stojí hodně peněz, je to ale investice na celý život. Podle mě by autoškoly měly mít prostor pro navýšení cen, na druhou stranu by měly nabídnout ještě lepší služby a podmínky pro získání řidičského oprávnění by se měly zpřísnit,“ vysvětlil.

Stovka autoškol v kraji

V Ústeckém kraji stojí řidičský průkaz skupiny B od 15 do 20 tisíc korun, v regionu své služby nabízí stovka autoškol. Do cen tak promlouvá poměrně silné konkurenční prostředí. Deníkem oslovení provozovatelé autoškol v Ústeckém kraji v posledních letech zdražovali několikrát. Shodli se, že za vyššími cenami jsou rostoucí náklady na pořízení a provoz aut a u větších autoškol také odměny instruktorů. V nejbližší době se ale zdražovat nechystají. Pokud by například razantně zdražily pohonné hmoty či jiné náklady, zvýšit ceny by ale museli opět.

Cena za autoškolu je vyšší ve větších městech kraje. V Ústí nad Labem a Děčíně nabízí absolvování kurzu Autoškola All za rovných 20 tisíc korun. „Ceny jsme měnili od covidu několikrát, ještě před pár měsíci to bylo 18 tisíc korun. S tím, jak narostly náklady, jsme byli nuceni zdražit,“ sdělila Jana Matiášová ze zmíněné autoškoly.

Majitel teplické Autoškoly Progres Václav Otec přiznal, že loni u něj stál řidičák na osobní auto 15 tisíc korun, teď je to 18 tisíc. „Zdražit jsem musel z několika důvodů, zvýšily se náklady na provoz aut včetně pojištění, pohonné hmoty, ale i mé životní náklady,“ vysvětlil Václav Otec.

Ve městě, jak sám říká, patří k těm dražším. „U mě žáci najedou spoustu kilometrů, jezdím s nimi i do Prahy nebo Německa. Díky tomu propadne minimální počet z nich,“ popsal. „Kvalitě musí odpovídat i cena,“ dodal s tím, že se žáky jezdí, jak potřebují. Odpoledne i o víkendech. V nejbližší době se zdražovat nechystá.

Podobně hovoří majitel lounské autoškoly Čestmír Spousta. Také on musel v minulých letech zdražit, nyní se u něj „béčko“ dá pořídit za přibližně 16 tisíc korun. „Snažím se držet cenu i s ohledem na konkurenci,“ sdělil.

V MB autoškole Most stojí řidičské oprávnění skupiny B také 16 tisíc korun, její majitel Miroslav Braniš se chystá cenu zvednout o dva tisíce korun. „Žákům nabídnu k minimálním 28 hodinám jízd další dvě navíc, aby najezdili víc kilometrů,“ vysvětlil. Podle něj by autoškola v Česku měla stát kolem třiceti tisíc korun, výuka spojená s vyšším počtem hodin a najetých kilometrů by ale měla být kvalitnější. „Je třeba si také uvědomit, že autoškoly mají velkou zodpovědnost hlavně za mladé lidi za to, jak se budou na silnicích chovat. A mnohdy to je psychicky náročná práce,“ dodal.

Absolvování autoškoly trvá několik týdnů, ale spíš měsíců. Pro řidičský průkaz skupiny B musí žák odjezdit minimálně 28 vyučovacích hodin, jedna trvá 45 minut. V praxi jezdí často žáci dvě hodiny za sebou, tedy 90 minut. Pokud si ani poté žák k závěrečné zkoušce netroufá, může si připlatit další jízdy. Cena se pohybuje v řádech několika set korun za hodinu. Součástí výuky je také deset hodin teorie.

Po ukončení autoškoly čeká na žadatele o řidičské oprávnění zkouška, která se u „béčka“ skládá ze dvou částí. První je písemný test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, znění otázek vydává ministerstvo dopravy. Je potřeba získat minimálně 43 bodů z 50 možných. Druhou část zkoušky tvoří praktická jízda s autem.

Zkoušky a poplatky

Se zkouškami jsou spojeny správní poplatky, které vybírá příslušný městský úřad či magistrát a nejsou součástí ceny výcviku. Za první zkoušku, testy z pravidel a jízda, se hradí 700 korun, opravná zkouška z pravidel stojí 100 korun, opravná zkouška z jízd 400 korun. Na zkoušku z pravidel má žák celkem tři možnosti, pokud neuspěje ani jednou, následuje doplňková výuka a poté opět tři „pokusy“.

„Přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od prvního pokusu. V opačném případě je nutné celý výcvik v autoškole absolvovat znovu,“ uvádí web autoskolsky-ombudsman.cz.

Teprve po úspěšném absolvování testů je možná zkouška z jízdy. Tu je možné opakovat maximálně dvakrát, tudíž i v tomto případě má žák nejvýše tři možnosti. Pokud to nezvládne, je nutné absolvovat celou praktickou část autoškoly znovu. Tedy si ji opět zaplatit.

Příklady cen za řidičský průkaz skupiny B v Ústeckém kraji:



Autoškola Dolejš Žatec 14,5 tisíc korun

Autoškola Spousta Louny 16 tisíc korun

MB Autoškola Most 16 tisíc korun

Autoškola Progres Teplice 18 tisíc korun

Autoškola All Ústí nad Labem 20 tisíc korun