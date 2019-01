Štětsko – V polovině tohoto roku se začne s generální opravou železničního nadjezdu v místní části Štětí v Počeplicích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Dokončena by měla být v příštím roce. Jejím investorem bude Ústecký kraj, který ze svých prostředků poskytne 65 milionů korun. Projekt je hotov, finišují přípravné práce včetně stavebně-územních procesů.



„Stávající most bude postupně demontován, chybějící část nahradí provizorní přemostění tak, aby nebyla narušena ani silniční, ani železniční doprava, která se tu kříží. To potrvá do té doby, než se stavebně připraví další část mostu,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a krajský zastupitel v Litoměřicích Ivo Perna.



Provizorní most unese víc než je dosavadní omezení 36 tun pro jedno vozidlo. To je dobrá zpráva pro papírny Mondi i pro obyvatele některých místních částí. Přes počeplický nadjezd na silnici 261 druhé třídy totiž jezdí těžká vozidla s papírenskými surovinami i hotovými výrobky. Most je už delší dobu v havarijním stavu. Podle revizních správ má porušenou železobetonovou desku a spoje mezi nosníky.



Pokud by se neopravil, hrozilo by jeho uzavření. Ještě víc by pak zesílila těžká doprava po silnicích třetí třídy, což by pocítili především lidé v místních částech Brocno a Chcebuz.

Miroslav Zimmer