Přípravný týden před začátkem školního roku odstartoval. Učitelé, školníci, uklízečky, ale i policisté ladí poslední noty před prvním zvoněním, které už v pondělí 2. září rozezní všechny školy v republice. Poprvé ho uslyší také žáci prvních tříd, kterých je v Ústeckém kraji zapsaných 8 051. Oproti dvěma předchozím rokům jde o pokles o 10 %.

Přípravy jsou v plném proudu například v Základní škole ve Velkém Březně na Ústecku, kde očekávají 44 prvňáčků. „Škola už je ode dneška plná zaměstnanců. Myjí se okna a vyměňovali jsme ve dvou třídách podlahy, takže se vše musí uklidit,“ přiblížil práce ředitel tamní školy Jan Darsa.

Na lavici budou mít prvňáčci kromě učebnic a pracovních sešitů i další pomůcky. „Snažíme se, aby to bylo racionální. Paní učitelka bude s dětmi a pomůckami pracovat celý rok, takže chceme, aby to co nejvíce odpovídalo jejímu naturelu. Jsou paní učitelky, které rády pracují s barevnými papíry, jiné zase akcentují desky, do kterých si děti nastříhají abecedu. Další preferuje stříhání, takže chce mít pro prvňáčky kvalitní nůžky. Zkrátka každý rok leží na stole trochu něco jiného,“ popsal Darsa.

Celkem 50 žáků je zapsaných do první třídy v ZŠ Litoměřice v ulici Havlíčkova. Přes léto tady opravovali osvětlení i podlahové krytiny. „Na lavici připravíme pro prvňáčky základní učebnice, pomůcky a další drobné věci jako desky, rozvrhy nebo i nějakou hračku, aby se jim první den ve škole líbilo,“ uvedla ředitelka Blanka Ježková.



Do Základní školy Rudolfa Koblice v Kadani míří 43 prvňáčků. Přes prázdniny tady nestihli dokončit opravu dvou učeben. „Počítáme s tím, že prvních 14 dnů budeme mít dvě odborné učebny ještě v procesu rekonstrukce, stavební práce už jsou ale hotové, takže zbývá je jen vybavit,“ doplnil ředitel Stanislav Hakl. Vedle učebnic a pracovních sešitů čekají na prvňáčky i malé dárky. „Různí dodavatelé učebnic nebo ovoce pro ně připravují balíčky, kde jsou většinou i výtvarné potřeby,“ prozradil Hakl.



Ani Ústecký kraj na své prvňáčky nezapomíná. Hejtmanství je ve spolupráci s Autodromem Most vybaví na cestu do školy speciálními reflexními sáčky s výukovými pomůckami, reflexními prvky i pexesem s dopravními značkami.

Poučí je o silničním provozu

„Školáci jsou malí a roztřepaní. Chtěli bychom, aby jejich cesta do školy byla bezpečná. Proto i náš autodrom nabízí teoretickou a praktickou výuku základů bezpečnosti silničního provozu zábavnou formou nejen dětem z prvního stupně základních škol, ale také dětem z mateřských škol,“ připomněl ředitel mosteckého autodromu Ivo Diviš s tím, že školním výpravám se na autodromu vždy věnuje profesionální instruktor. K praktické výuce využívá autodrom zdejší dopravní hřiště vybavené značkami i semafory.

„Školáci jsou nejohroženější skupinou účastníků. V letošním roce jsme měli štěstí, že žádné dítě jako chodec nepřišlo o život. Celkem jsme však evidovali 41 nehod, kterou způsobily právě děti jako chodci,“ informoval vedoucí krajské dopravní policie Jiří Ušák. Podle dopravního experta Jana Pechouta dítě neumí rozdělit svou pozornost. „Uvidí na druhé straně silnice kamaráda a hned přebíhá. Ostražití tak musí být rovněž samotní řidiči, kteří přes prázdniny nebyli zvyklí na zvýšený pohyb dětí v okolí škol,“ prohlásil Pechout.



Policisté tak po celém kraji posílí hlídky. „Tento týden se děti vrací z prázdnin a poté začíná škola. Budeme se tedy věnovat zvýšenému dohledu u škol i u přechodů pro chodce,“ dodal Ušák.