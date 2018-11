Zbavte se věcí a získejte nové. V Litoměřicích se koná velká výměnná akce

Litoměřice - Vyměnit oblečení i další už nepotřebné věci za to, co potřebujete. To můžete v sobotu v SSOU Industria.

SWAP v LitoměřicíchFoto: archiv Jindry Norkové

Přines, vyměň, odnes. To je heslo takzvaných SWAPů, které frčí ve světě a u nás zatím hlavně v Praze. Z metropole se je do severních Čech pokouší rozšířit Jindra Norková. Rodačka z Ústí, bývalá pedagožka litoměřického Soukromého středního odborného učiliště Industria a nyní Pražanka, začala s popularizací nového fenoménu právě v této škole sídlící v Dlouhé ulici 250/20. Akce začne tuto sobotu, 24. listopadu, v 10 hodin a potrvá až do 15 hodin.

Jindra Norková kouzlu SWAPů podlehla. „Sama šatník zas až tak neobměňuji, ale děti za měsíc ze všeho vyrostou,“ připomněla. Swap je anglicky „výměna“. O čem to celé je? Lidé se sejdou na předem domluveném místě, přinesou věci, které už nepoužívají, a na oplátku si vezmou, co se jim zrovna hodí. Mohou se tak zbavit třeba i nevítaných dárků. Ale všechno by mělo být funkční. „Jako byste to dávali kamarádům,“ doporučuje Jindra. Ona sama nedávno vyměnila poklici na hrnec, která jí překážela v kuchyni, za výbornou cuketu ze zahrádky.

V metropoli se SWAPy konají často a všude možně, ať už v srdci města nebo v jeho okrajových částech. „Já sama pořádám SWAPy dětského oblečení v mateřském centru v Praze 11,“ uvedla Jindra.

Dětských bodýček, tepláčků nebo rukaviček se tu prý kolikrát sejde tolik, že si je musí odvážet organizace Potex, jež oblečení dál přerozděluje potřebným a má i síť textilních kontejnerů. „V Litoměřicích je asi 15 kontejnerů na textil společnosti Eko-kom,“ doplňuje Jindra.

Na litoměřické SWAPy chodí pravidelně také Federica Golferini. Studovala environmentální sociologii a má blízko k sociálním a ekologickým tématům. „Už léta mě zajímá myšlenka zero waste, tedy jak snížit množství odpadků, které vzniká z konzumu a zběsilého nakupováni jakýchkoli nových a jednorázových věcí,“ vyznává se 40letá Italka žijící s rodinou v Litoměřicích. „Není to o tom, že bych byla chudá, ale prostě se snažím neplýtvat omezenými přírodními ani průmyslovými zdroji,“ dodává.

Litoměřický SWAP je podle Italky příjemná akce, na níž se seznámila s novými lidmi. Na ten sobotní se chystá také. „Už se probírám šatníkem, abych našla něco pěkného pro ostatní,“ prozradila.

I v Litoměřicích se někdy schází věcí víc než dost. Část z těch, co se neudaly, poskytli dříve organizátoři hospicovému obchůdku Bona Fide, další Potexu. Udat zbytky je ale podle paní Jindry čím dál těžší, leckdy o oblečení nestojí ani azylové domy. Textilní trh je přesycen, oblečení čeká někdy i osud psích pelechů. Ale jak organizátorka SWAPů připomíná, i taková recyklace je lepší, než aby skončilo v odpadu.